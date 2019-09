Policía que mató a pitbull demostraría defensa propia con video

NOGALES, Sonora.- Mientras el caso es investigado, el video en el que un perro ataca a un policía y éste en su defensa lo mata con disparos se populariza.

El agente se encontraba en labor de vigilancia en la colonia la mesa cerca de las 19:00 horas, cuando descubrieron a un joven que intrigó a los oficiales por su conducta en la entrada de una casa abandonada.

Al aproximarse a "El Joya", apodo del joven, captaron un olor a mariguana; trataron de detenerlo mientras los agredía verbalmente e incluso empujó a uno de los policías. "El Joya" estando sometido, silbó y tres perros llegaron: dos pitbulls y un criollo.

Al forcejear, la perra blanca mordió y prensó la pantorrilla de uno de los agentes y ahí asesinó al canino.

Me iba arrancar la pierna

Testigos que filmaron la escena en la que se ve a la perra tendida sin vida en la acera y la suben a la camioneta y al percatarse de que eran grabados pidieron el material a la señora para usarlo como prueba.

"Este video que está usted grabando ya nos sirve como una prueba y si usted nos va a otorgar sus datos generales... la vamos a poner como testigo".

No obstante, la mujer se rehúsa a ir al Ministerio Público a dar su versión y entregar el video argumentando que trabaja y no puede faltar.

Acto seguido, vecinos reprueban el actuar de los policías señalando que abusaron de la fuerza y que los disparos ponían en riesgo la integridad de los niños, mas el oficial sostiene que lo hizo por defensa propia.

"Los niños estaban adentro... Lo que hice lo hice en mi defensa, ¿ok?, porque si no me defiendo, ¿quién me va a defender?, nadie... Yo me estaba quitando al perro encima... ¿por qué?, porque sino me arranca la pierna".

Se pronuncian asociaciones al respecto

La presidenta de Nogalenses en Pro de los Animales, Elsa Morales Benítez, opinó que el perro es importante, pero que más lo es la integridad de las personas, por lo que se debe investigar cómo fueron las cosas.

Recomendó a la familia propietaria del perro a que acuda a interponer una denuncia ante Asuntos Internos de Seguridad Pública para que se abra una investigación.

"No podemos juzgar, vimos el video pero no sabemos a ciencia cierta si realmente el elemento se defendió del animal", expresó.

Abraham Sánchez Paz, integrante de la agrupación Nogales Pitbull en Pro, dijo que no es la primera ocasión que un perro de esta raza muere tras ser atacado con armas.

