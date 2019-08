Policía es vinculado a proceso por violación de niña en museo de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Una juez de Control vinculó a proceso a Edgar “N”, policía bancario, quien está acusado de abusar sexualmente de una menor de edad al interior de Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en el Centro Histórico.



Se determinó que había elementos suficientes para imputarle el delito de violación agravada, como medida cautelar también fijó la prisión preventiva oficiosa, misma que lo hará continuar en el Reclusorio Varonil Oriente, en tanto, fijó tres meses para el cierre de investigación complementaria.



Fuentes consultadas señalaron que ambas partes revocaron a sus defensores que tuvieron en la audiencia inicial. Familiares de la víctima argumentaron que el defensor público no explicó adecuadamente los datos de prueba para poder imputarle al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este delito; su explicación no fue completa y detectaron fallas en sus argumentos.



Durante la audiencia, la impartidora de justicia se molestó por estas medidas, pues había argumentado que las partes que estuvieron presentes durante la audiencia inicial, debían concretar el proceso, sin embargo, la defensa de la víctima objetó.

Ante esto, decretó un receso de 90 minutos para que los abogados revisarán lo asentado en la carpeta de investigación, para poder argumentar adecuadamente.



“Desde la audiencia inicial la jueza dijo que esperaba que los defensores acreditados continuarán el proceso, al plantearle la revocación se molestó”, contaron familiares consultados a EL UNIVERSAL.

Además, criticaron que desde el día de los hechos y la difusión del caso, tanto autoridades académicas del Museo, como del Gobierno capitalino, no apoyaron, ni tampoco se manifestaron por esta agresión cometida al interior del inmueble.



Los familiares dijeron a este medio que el caso se estaba dejando a un lado por parte de las autoridades, pues no se manifestaron por esos hechos y llegaron a temer que no se vinculara a proceso, cosa que no sucedió.

El pasado 7 de agosto, la joven fue agredida por el uniformado, quien la llevó a la fuerza al área de baños para violarla, hechos que quedaron asentados en la carpeta CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-01/00596/08-2019.



Los familiares también criticaron que ni la procuradora, Ernestina Godoy, ni la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum habían tenido contacto con la víctima.