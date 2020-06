Policía de Oaxaca exige pruebas de Covid-19 ante muerte de 4 elementos

OAXACA.- Policías capitalinos exigieron esta mañana al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, que se retiren los filtros sanitarios que se han instalado en la ciudad, específicamente los ubicados en la Central de Abasto.

Además, pidieron que se les aplique la prueba de Covid-19, luego de la muerte ayer de dos agentes presuntamente a causa del nuevo coronavirus, lo que se suma a dos fallecimientos ya confirmados.

Los uniformados también exigen que se retiren los mandos Aquileo Sánchez y Marcos Freddy Hernández, director y subdirector de la Dirección de Seguridad Pública municipal, y hasta no hacerlo advirtieron que permanecerán en un paro de labores simbólico.

“Esto es un sentir de todos los compañeros por la negligencia, por no haberle dado cumplimiento a un mandato presidencial. No queremos esos mandos”, señaló ante medios de comunicación Petronila Gutiérrez, vocera de los uniformados e integrante de la Mesa de Mejoras de la corporación.

Los policías aseguraron que si los mandos hubieran atendido sus peticiones desde el primer momento, ninguno de los compañeros hubiera fallecido.

Incluso, señalaron que se metió un amparo para que se les dotaran de insumos de protección. Como respuesta se les entregaron un par de guantes, dos cubrebocas, un botecito de gel y una careta, pero sólo les fueron entregados a los cuatro integrantes de la mesa.

Ante este reclamo, la vocera de policía municipal anunció que permanecerán en el cuartel en paro de labores simbólico hasta que se vayan los mandos señalados y se cumplan sus exigencias.

“Aquí seguiremos mientras ellos no se retiren. Nosotros no nos vamos a retirar de la Plaza de Danza. Se van a ir relevando, todos los que están aquí ya están francos, ya salieron de servicio”, explicó con esfuerzo la vocera.

“Ya no puedo tengo muy irritada la garganta. Anoche fui al médico, ya no estoy bien. Por eso exijo que se nos haga la prueba de Covid a todos los compañeros, porque a lo mejor yo estaba entre los que son asintomáticos y no me había dado cuenta. Y cuánto compañero asintomático hay y cuantos más vamos a infectar”, señaló entre toses.

Los policías aseguraron que continuarán con su exigencia hasta que el presidente municipal acepte dialogar con ellos.

De acuerdo con Isidro Hernández Cruz, otro de los cuatro integrantes de la Mesa de Mejoras de la Policía Municipal, no se tiene la intención de descuidar la seguridad pública, pero advirtió que la corporación ya está muy diezmada pues hay un número importante de elementos en cuarentena ante riesgo de contagio.

“Extraoficialmente se manejan como 149 elementos. Tenemos varios compañeros graves, cuatro o cinco, que están hospitalizados, pero no nos quieren dar las cifras. Entre nosotros mismos nos hemos tratado de apoyar haciendo cooperaciones para los compañeros, la autoridad ha sido muy inhumana”, aseguró el policía.

Según los uniformados, quienes consideran justas sus peticiones, se están violentado sus derechos humanos a la vida y a la salud, y denunciaron que desde el inicio de la pandemia, los mandos se negaron a que los agentes con males crónicos-degenerativos pasaran la cuarentena en su casa.

“Metimos un oficio dirigido al capitán Aquileo, el cual nunca nos contestó (...), por lo cual se entabló una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y a con ella se le dio seguimiento al primer fallecimiento, pero hasta el momento la autoridad ha sido indolente, pese a que se cometió una omisión grave e incluso de configuración de delitos”.

Los policías insistieron en que necesitan las medidas de protección necesarias para no seguirse contagiando, pues señalaron que también están exponiendo a sus familias, y mencionaron que la madre de uno de los agentes fallecidos por el Covid-19, ahora se encuentra grave.

“Estamos siendo portadores de esta enfermedad y lo primero que necesitamos es que se retiren todos los filtros, porque ahí es donde se está contagiando el resonal. La Central de Abasto es un foco de infección, pero ya es en todos lados. Nos tenemos que acercar a las personas sin el equipo adecuado, por lo que cada día aumenta el contagio en compañeros y cada día van a fallecer más”.

Hernández Cruz destacó que ya son cuatro las vidas que se pierden en la corporación y recalcó que “antes de ser policías somos seres humanos, somos personas y también ciudadanos”.

Los policías advirtieron que si no se les atiende, el cuerpo de seguridad se verá diezmado y pueden dispararse los delitos. “Si cada día más compañeros salen enfermos, la seguridad pinchos va a decaer. Los asaltos, robos, violaciones, todos los delitos van a ir en aumento”, advirtieron.

Desde la semana pasada, la Defensoría urgió a las autoridades a entregar suministros de protección y reforzar protocolos de seguridad para quienes enfrentan la pandemia en la primera línea, entre ellos los policías. También exigió que no se les censure en sus peticiones, luego de que Petronila Gutiérrez fue puesta en arresto tras dar a conocer el brote en la corporación.