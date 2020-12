Poder Judicial debe resolver si estará “vedado” para hablar de temas electorales: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Que el poder Judicial decida si estará “vedado” o no para hablar de temas electorales, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante su conferencia matutina sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Comisión de Quejas de abstenerse de hacer declaraciones de tipo electoral a través de una “tutela preventiva” como medida cautelar.

“Pues estamos haciendo una consulta y a la vez estamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a informarle al pueblo, nuestra libertad de expresión como cualquier otro ciudadano. Entonces, la consulta es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto, si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no, si va a estar vedado para el presidente, si va a estar prohibido el hablar sobre la democracia en México o sobre otros temas”, contestó.

López Obrador defendió que sus opiniones no son para favorecer a ningún partido, sino para que las elecciones sean libres y limpias y no como antes.

Que no trafiquen con la pobreza de la gente, que no compren votos, que no entreguen despensas a cambio de votos, que no rellenen las urnas, que no falsifiquen las actas, que no voten los difuntos, como era antes. Entonces, me tienen que decir los del Poder Judicial o quien corresponda si puedo o no puedo hablar de estos temas”, dijo.