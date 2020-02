Pitbull ataca y mata a niño de 7 años que cayó de un árbol en Zapopan

ZAPOPAN, Jalisco .-Cuando estaba arriba del árbol de su vecino, un niño de 7 años cayó, fue atacado por un pitbull y murió en la Colonia Lomas de la Primavera.



Yair era vecino de la calle Jardín de los Belenes, entre Bugambilias y Miguel de la Madrid.



Cerca de las 11:30 horas de ayer, el menor se subió al árbol de una casa, ubicada a dos fincas de la suya, para cortar guamúchiles.



Uno de sus hermanos estaba con él, según informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.



Sin embargo, Yair se cayó y la mascota de su vecino lo atacó.



"Dice (el hermano) que no estaba viéndolo cuando pasó, hasta cuando empezó a oír los gritos del niño", informó el Bombero de Zapopan, Juan Pablo González.



Cuando Protección Civil llegó, tuvieron que amarrar al perro, sedarlo porque estaba nervioso y luego se lo llevaron a Control Animal del municipio.



Por su parte, el niño Yair ya había muerto.

El dueño del pitbull, don Julio, no estaba en la casa cuando sucedieron los hechos.De acuerdo con sus vecinos, es un hombre que vive solo y trabaja todo el día, esto ha ayudado a que sea víctima de robos en su casa e incluso una vez le desmantelaron su carro y por eso consiguió al pitbull, y a otros dos criollos, consideraron los habitantes de la calle."Nada más trabaja para él, para sus perros, prácticamente", aclaró una vecina.En cuanto a la familia de Yair, se informó que tiene cuatro hermanos mayores, y una de ellas, fue sacada de estudiar cuando tenía 11 años y enviada a trabajar. Lo mismo sucedió con Yair."No iba a la escuela, no lo metieron. A su mamá no le gusta trabajar, viven en un cuartito humilde, en el patio de la casa de su papá", aseguró una vecina quien prefirió reservarse su nombre.La mujer recordó a Yair como un niño tranquilo que en las tardes salía a jugar en bicicleta y convivía con otros niños de la cuadra."A veces andaba hasta por Avenida Guadalupe, solito", lamentó.La familia del menor observó el trabajo de las autoridades desde la entrada de su casa, expresaban en voz alta su enojo y se molestaron con algunos vecinos que veían los hechos desde afuera del cerco de seguridad que puso la policía. Por su parte, cerca de 20 niños rondaron la zona recordando a Yair.