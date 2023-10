Piñatas de presidentes son quemadas por migrantes en México como protesta contra la cumbre migratoria

TAPACHULA, Chiapas.- Piñatas con las imágenes de los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron quemadas por migrantes varados en la frontera sur de México como un acto de protesta en contra de la cumbre migratoria organizada por el Gobierno mexicano, la cual se lleva a cabo este domingo en Chiapas junto con otros 11 países de la región.

Durante la protesta que tuvo lugar en Tapachula, ubicada en la frontera entre México y Guatemala, alrededor de 200 migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, Centroamérica y Haití, prendieron fuego a piñatas que representaban a los líderes políticos de Venezuela, Nicolás Maduro; Cuba, Miguel Díaz-Canel; y Nicaragua, Daniel Ortega.

Los extranjeros se congregaron en el parque Bicentenario, donde tomaron las tres figuras, las pasearon y escenificaron un juicio en público con el propósito de señalar a los líderes por no brindar respaldo a los migrantes.

El director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, señaló que esta "contra cumbre" es una protesta para denunciar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene una solución.

La cumbre lo que trae es más de lo mismo, no hay nada más que la corrupción de los países que quieren lucrar con la migración, el dolor y la sangre", indicó el reconocido defensor de migrantes.

A kilómetros de la manifestación, en la ciudad de Palenque, López Obrador se reunía con los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros y cancilleres de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá.

La cumbre migratoria se produce mientras México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio “sin precedentes”, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 16 mil migrantes que llegan al día a las fronteras mexicanas, de acuerdo con López Obrador.

En la marcha, el migrante venezolano Leonerge Acero dijo no estar de acuerdo con la reunión de López Obrador y Maduro al señalar que las condiciones creadas por el mandatario de Venezuela los obligan a salir del país.

No tienes nada que venir a hacer acá, porque tú no sabes qué es migrar, si por tu culpa estamos acá en este sufrimiento, por tu culpa estamos migrando, no entiendo tu reunión con ese presidente, la verdad", expresó Acero en referencia a Maduro.