"Pido la pena máxima" Madre de Ingrid Escamilla exige justicia por su hija

CIUDAD DE MÉXICO.-La madre de Ingrid Escamilla, joven que fue asesinada por Erick Francisco "N" en febrero de 2020, pide pena máxima, esto declaró antes de entrar a la audiencia en la que un Tribunal de Enjuiciamiento podría declarar culpable al asesino de su hija.

"Este recorrido ha sido muy largo, muy largo, y no nada más en la cuestión de audiencias y todo eso, si no para nosotros ha sido revivir cada momento, no hemos tenido un descanso, es una pesadilla que seguimos viviendo y de la cual difícilmente vamos a poder despertar", dijo.