Piden separar a Lilly Téllez de bancada de Morena en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena solicitó la expulsión de la senadora Lilly Téllez de su grupo parlamentario en la Cámara Alta.

Esto, según señala el documento, se debe a que, además de no estar afiliada al partido, no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los documentos básicos de Morena.

Entre los argumentos se expone que Morena respeta las libertades, la igualdad en la diversidad, los derechos de las mujeres y busca la eliminación de toda forma de discriminación y violencia homofóbica, y se considera que Téllez no defiende ni comparte esos valores.

La @CNHJ_Morena informa la emisión del oficio CNHJ-584-2019 mediante el cual se hace formal requerimiento al C. Ricardo Monreal Ávila, a efecto de separar a la C. Lilly Tellez de la bancada de #Morena en el Senado.@diazpol @arroyolegaspi @GabrielaRodr108 pic.twitter.com/YGQSwaiHS7 — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) December 17, 2019

Es así que la CNHJ solicitó a Ricardo Monreal, en su calidad de coordinador de Morena en el Senado de la Republica, separé en un plazo no mayor a tres días a Téllez de dicha bancada.

En octubre del 2019, la senadora dijo que sus compañeros de partido traicionaron al pueblo de México al presentar una iniciativa para que el aborto sea legal en el País.

"Legisladores de Morena rompen la promesa de NO TRAICIONAR AL PUEBLO: La mayoría de la población de México rechaza el aborto", escribió la expresentadora de Tv Azteca en Twitter.

Ésta no fue la primera vez que la senadora expresa su rechazo al aborto legal, pues en marzo pasado se molestó cuando sus compañeras senadoras dejaron un pañuelo verde (que significa estar a favor del aborto legal) en su curul, a lo que Téllez respondió que promovería una iniciativa en contra de la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo que no ha hecho.