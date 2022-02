Piden manifestantes ucranianos una postura a favor de Ucrania y en contra de Rusia de parte de México

Ciudad de México (GH).- A solidarse y a demandar la salida de las tropas rusas de Ucrania llamaron manifestantes ucranianos ante la Embajada de la Federación Rusa en la Ciudad de México.

Desde medio día mujeres y hombres ucranianos arribaron a las instalaciones de la embajada de Rusia ubicadas en la colonia Hipódromo - Condesa para manifestarse pacíficamente por el fin del conflicto en su país.

“Quisimos no pedir, demandar del mundo reaccionar a la guerra, al asesinato que está llevando el gobierno ruso ahora en territorio de Ucrania, demandamos sanciones sobre Rusia y el presidente Vladimir Putin. En México debe hacer lo suyo”, dijo Marta Koren ciudadana ucraniana residente en la Ciudad de México.

Koren demandó que la embajada de Rusia declare no ser parte de la invasión a Ucrania.

“Que no quieren ser parte de este crimen, que no apoye a su presidente y a sus locuras, ya no toleraremos la agresión rusa sobre Ucrania”, dijo.

“Tenemos un enemigo común: Vladimir Putin”

Marta Koren demandó apoyo del gobierno de México a Ucrania: “Tenemos un enemigo en común que es Vladimir Putin, el mentiroso y el asesino. Demandamos que ya pongan una posición clara; una posición neutral sólo alentará la agresión de Rusia sobre Ucrania, demandamos que México apoye a Ucrania y ponga sanciones al gobierno ruso, al presidente de Rusia”.

Koren narró la situación que viven las familias en Ucrania que fueron sorprendidas a las cinco de la mañana con bombardeos.

Con carteles contra Putin y Rusia, ucranianos se manifiestan en Embajada de Rusia en México. | Shaila Rosagel

La joven narró que llamó a su madre, quien vive frente a un aeropuerto, y sufrió miedo, pues no le contestaba.

“Empecé a marcar y no me contestaba, me dio mucho miedo porque no sabía si le pasó algo. Mi mamá despertó a 20 minutos del bombardero, ella vive enfrente del aeropuerto, tengo miedo por mi mamá, por mi familia, pero estoy muy orgullosa porque van a luchar por nuestra paz, libertad”, dijo.

Se manifiestan ucranianos en México

Koren estima que en México viven entre mil y 4 mil ucranianos y que en la Ciudad de México la comunidad ucraniana está conformada por unas 200 personas.

La familia, lo que más ama está en Ucrania

Anna Savitska, otra de las manifestantes, narró que lo que más ama, su familia, se encuentra en Ucrania.

Ucranianos se manifiestan en la Embajada de Rusia en México. | Shaila Rosagel

Aún no hay compras de pánico, pero las personas ya cuidan la energía de sus teléfonos y puede comunicarse con ellos sólo en ocasiones.

“Estoy tratando de comunicarme, no siempre puedo, porque están ahorrando la pila.Cuando puedo hablar veo lo que más amo y en el fondo escuchas las sirenas”, narró.

Ucranianos piden a México definir una postura contra ataques de Rusia. | Shaila Rosagel

En estos momentos en Ucrania aún hay electricidad, pero las personas ya empezaron a preparar sus maletas para dirigirse a los refugios.

“Hay refugios para los bombardeos, el Metro es ya funciona como refugio”, indicó.