Piden intervención de la Conapred tras dichos de Jorge Castañeda; llamó a Putla "pueblo arrabalero y horroroso"

PUTLA.-Luego de que el excanciller Jorge Castañeda calificara en un programa de televisión como "horroroso" a Putla Villa de Guerrero, comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca, propiciando reacciones de usuarios de redes sociales que tildaron de "clasista" dicha declaración, incluido el gobernador Alejandro Murat, autoridades de ese municipio se pronunciaron en contra de los comentarios y exigieron una disculpa.

En un documento, autoridades municipales encabezadas por el edil Manuel Guzmán Carrasco, señalan que el ayuntamiento se pronuncia en contra de Jorge G. Castañeda, quien el pasado 16 de junio en el programa televisivo "La hora de opinar", se refiere a este pueblo de manera "despectiva, errada y sin conocimiento", empleando expresiones como "pueblo arrabalero y horroroso".

Asimismo, exigen una disculpa pública, no solo al municipio mencionado, sino a todo el estado de Oaxaca, indignado por la falta de respeto y muestra de discriminación.

"Como putlecos nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de nuestras costumbres y tradiciones, nos caracterizamos por ser personas solidarias y alegres, sabemos cobijar a las personas que nos visitan, dándoles lo mejor de nosotros", manifiesta el texto.

Añade que el municipio ha sido de un gran aporte cultural para Oaxaca, pues en éste convergen naciones como la ñu saavi o mixteca, la tacuate, náhuatl y triqui.

Putla, agregan, fue ruta de la Revolución Mexicana y sirvió de sede de estrategia de Vicente Guerrero. "En este municipio se escribió el Himno de todos los oaxaqueños, el Dios nunca muere", agregan.

A través de la misiva, el ayuntamiento hace un llamado al gobernador para que revise el tema y actúe en consecuencia.

Por su parte, la titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia) de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, manifestó en su cuenta de Twitter que las "peligrosas palabras de Jorge Castañeda", deshonran a los pueblos indígenas de Oaxaca y de México, además de rechazar su visión clasista y racista.

Prueba irrefutable de que ni todos los estudios del mundo te quitan lo racista, clasista y pendejo. A los jóvenes: ya dejen de ir a los programas de estos señores por dignidad https://t.co/gLtQ7kXcPi — Juan Pablo EMT (@JuanPabloEMT) June 25, 2020

"Putla es un pueblo orgulloso de su historia y raíces indígenas. Un mezcal y un libro lo sacarán de su error", escribió.

En tanto, Eduardo Bautista, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), señaló que las declaraciones del excanciller son "un ejemplo brutal de discriminación, racismo, clasismo y mentalidad colonial" y dijo que estas no pueden ser aceptadas y "debemos denunciarlas y reivindicar el trabajo de nuestras comunidades".

Ante ello, a través de su cuenta de Twitter pidió la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Jorge Castañeda: Ni uno solo de los pueblos de Oaxaca y de México son horroroso como lo expresas. Todos tienen cultura, raíz prehispánica y se merecen respeto. En Putla Villa de Guerrero convergen varias etnias, como son: Chatinos, Triquis, Mixtecos y Tacuates. @JorgeGCastaneda pic.twitter.com/oBKjHp3GEp — El Tío Tony (@Eltiotonysoy) June 27, 2020

Castañeda califica como "horroroso" a pueblo en Oaxaca

El excanciller Jorge Castañeda calificó como "horroroso" a Putla de Guerrero, un municipio habitado por la nación Triqui y ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, expresión que fue calificada como clasista por usuarios de redes sociales e incluso por el gobernador Alejandro Murat.

En una transmisión vía remota para el programa "Es la hora de opinar", de Foro TV, presentado por Leo Zuckermann donde se abordaba el tema de los médicos cubanos que llegaron a México a invitación del gobierno federal, el excanciller aseguró que estos profesionales de la salud aceptan ir a "pueblos arrabaleros" del país a los que nunca aceptarían ir los doctores mexicanos.

Al respecto, Castañeda contó que su hija Javiera, al egresar de la carrera de Medicina en la UNAM, fue enviada a brindar su servicio social a Putla, "un pueblo horroroso" y que fue tras su intervención que fue reasignada a otro sitio.

El pueblo indígena de Putla Villa de Guerrero al que Jorge Castañeda llamó “horrosoro”, es un pueblo de #Oaxaca con mucha tradición y cultura. ��Danelí Nelio pic.twitter.com/IuZ8EDGYqD — Ángel López ® (@AngelLMX) June 26, 2020

"Mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de Medicina aquí en la UNAM, fue a un pueblo horroroso, en Oaxaca, Putla si no me equivoco, y luego, gracias a Héctor, y su amistad con Diódoro, fue que la pudimos mandar a otro pueblo un poquito menos horroroso", relata.

El excanciller aseguró que aún así su hija no fue "con gran entusiasmo", mientras que un cubano "sí iría a Putla feliz de la vida".

El comentario generó críticas entre los usuarios de redes sociales, no sólo contra Castañeda, sino también contra Zuckermann , que rió los comentarios, y Héctor Aguilar Camín y Javier Tello, quienes no reaccionaron contra los dichos.

Tras el episodio, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, respondió a Casteñada a través de Twitter, donde señaló que además de clasista, el comentario del excanciller indica que no conoce el estado.

"Excanciller Jorge Castañeda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones", le respondió Murat.

Hasta ahora, Jorge Castañeda no ha contestado el mensaje del gobernador.