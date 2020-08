Piden ex jornaleros ser atendidos por el IMSS

Ante lo que consideran injusticias laborales, varios ex jornaleros están reunidos esta mañana afuera de la subdelegación del IMSS, en Hermosillo, a la espera de ser atendidos para exponer sus casos.

Julio Anselmo Acosta, uno de los afectados, comentó que son alrededor de 15 personas las que han tenido problemas con el área de medicina laboral del organismo y que no han sido atendidas.

“Yo tuve un accidente de trabajo, me lastimé la rodilla, me lo calificaron como riesgo de trabajo, pero la doctora me mandó a trabajar, me dijo que podía trabajar pero no me dio el alta. En tres días no presenté yo la incapacidad a la empresa, con el dolor de pierna, y la empresa habló conmigo y me dieron de baja”, externó.