Piden aislar a personal de urgencias de Oaxaca por posible contagio de COVID-19

OAXACA DE JUÁREZ, Oax.- El miércoles 22 de abril, un paciente con la sintomatología del Covid-19 ingresó al área de urgencias del Hospital Regional "Presidente Juárez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); horas después, el 23 de abril, falleció.



Sin embargo, pese presentar los síntomas del nuevo virus, a la persona no se le diagnosticó como positivo al coronavirus en un primer momento, por lo que fue ingresado como un paciente normal y atendido en la sala general del hospital en la cama 32. Cuando su estado de salud se agravó, el paciente fue aislado en el área 1 de urgencias, con medidas mínimas de protección.

El personal de enfermería que tuvo contacto directo y atendió al paciente sin la protección para el manejo de personas sospechosas de Covid-19 reveló a EL UNIVERSAL que éste murió alrededor de las 21:00 horas del 23 de abril, aun y con los esfuerzos por salvarle la vida con maniobras RCP de la residente de urgencias.



Tras la realización de las pruebas correspondientes, los resultaron fueron positivos. "Al paciente lo ingresaron como neumonía adquirida en la comunidad que requería aislamiento. No lo manejaron como probable Covid-19, no se tomaron las medidas necesarias. La compañera solicitó equipo de protección personal, pero le decían que no era probable Covid-19 y no ameritaba ese equipo de protección", narra una enfermera a este diario, quien pidió el anonimato.



Según este testimonio el médico que valoró al paciente, un médico urgenciólogo, entró sin bata y sin cubrebocas; y la residente, igual. "Y hasta nos cuestionaron, que ese paciente no era y que no era (sospechoso de Covid-19). La compañera tomó medidas hasta donde pudo, pero sin equipo de protección personal. Resulta que este paciente muere en la tarde. Fue una muerte fulminante", explica.

Por esta situación, trabajadores del hospital exigieron a las autoridades correspondientes poner en cuarentena inmediata a personal de enfermería y camilleros que lo atendieron durante los tres turnos que estuvo en el área en que fue atendido este paciente. Así como elaborar las pruebas correspondientes para mitigar el alto riesgo de contagio entre la plantilla médica y de enfermería; tomando en cuenta, aseguran, que no se llevó acabo el protocolo establecido para el manejo de este tipo de pacientes.



"Hacemos un atento llamado al Director del Hospital y a las autoridades centrales para no seguir poniendo en riesgo la vida de los trabajadores del hospital. Y a los trabajadores mantener una misma línea discursiva para exigir la cuarentena necesaria en estos casos, así como los insumos necesarios de protección para todo el personal de urgencias y servicios de hospitalización de este hospital".

Los trabajadores del ISSSTE informaron a EL UNIVERSAL que de no encontrar repuesta favorable, actuarán en consecuencia ante las instancias legales correspondientes, porque hasta ahora el personal médico y de enfermería que estuvo en contacto con el paciente no se ha puesto en cuarentena y labora de manera normal.

Los trabajadores señalaron que está situación es responsabilidad de Jesús Gonzalo López Cruz, Director del Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE "por su mala organización" y por no brindar el equipo de protección personal.

Este viernes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), confirmaron la muerte de dos personas por Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que la entidad alcanzó las 11 defunciones.

Se trató de dos varones de 69 y 57 años de edad, el primero sin comorbilidades asociadas, y el segundo paciente de diabetes. Consultado por EL UNIVERSAL, el Director del Hospital del ISSSTE, confirmó la muerte del paciente y aseguró que éste mintió al ingresar y negó estar enfermo.