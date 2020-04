Piden a Twitter eliminar cuenta de Felipe Calderón

HERMOSILLO, Sonora.- “Solicitamos a Twitter” es una de las tendencias de este miércoles, tras las peticiones de usuarios de esta red social para dar de baja la cuenta del ex presidente Felipe Calderón.

Levanto la mano y ¡Yo si me uno! Solicitamos a Twitter encarecidamente dar de baja la cuenta de @FelipeCalderon por sembrar odio, fomentar pánico durante la presente crisis sanitaria provocada por el #COVID19mx fomentar el encono entre mexicanos y difundir noticias falsas

Los usuarios crearon una petición en la página de firmas Change.org, donde piden a Twitter eliminar la cuenta del ex mandatario por “esparcir y crear noticias falsas” a manera de “golpeteo político”.

“Si esto no fuera suficientemente malo, actualmente el mundo cruza un momento grave con respecto al tema dela pandemia ocasionada por el Covid-19, el ex Presidente Calderón no a perdido tiempo en esparcir noticias falsas referente a este tema”, señalan también en la petición.