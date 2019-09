Piden a López Obrador bajar adrenalina a las mañaneras

MONTERREY, NL.- Fernando Turner Dávila, exsecretario de Economía y Trabajo en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, recomendó al presidente López Obrador reducir la adrenalina de las mañaneras, al señalar que "calladito se ve más bonito", pero que también le bajen a sus pronunciamientos los Noroñas y todos esos revolucionarios que asustan al sector privado. Además dijo que el Presidente no le entiende a la economía y tiene un equipo muy mediocre.



Turner expuso que fuera de las cúpulas empresariales están quienes generan el 80 por ciento del empleo, y son ellos quienes deben buscar un acercamiento con el Presidente, para decirle por aquí, y así sí jalo.



Reconoció que este sector tiene miedo a lo que dice todos los días el presidente en las mañaneras y además hay un tipo de cambio que está sobrevaluado en la parte industrial "y con los mismos errores del neoliberalismo económico" como son la existencia de oligopolios y monopolios.



Necesitamos ayudar a este gobierno de todas maneras ahí está, nos guste o no nos guste, debemos plantearle de una forma respetuosa pero firme, diciéndole haces esto o no invierto" y es que "ahorita todos le tenemos miedo, nadie está haciendo nada y el país va para abajo".



Pidió al sector empresarial quitarse el caso del neoliberalismo que no funciona, y al gobierno quitarse también las ideas viejas que trae, y marchar juntos por un rumbo intermedio. "Vamos a cambiar nosotros y ayudar al gobierno a que encuentre el rumbo que no lo trae y eso sí es grave", asentó Turner.



El exfuncionario de Rodríguez Calderón, que en 2012 apoyó a López Obrador, afirmó que "no hay un plan razonablemente inteligente para reactivar la economía y no veo gente capaz de hacerlo en el gobierno federal" y advirtió que en caso de que no den resultados las actuales políticas económicas, hay el riesgo que se radicalicen más.



"No cabe duda que el presidente no le entiende a esto, Hacienda que era el pivote, pues ahora está en plan del manejo presupuestal de mandar dinero a los programas sociales, y el Banco de México está medio aislado en su propio rollo".



"Yo sí soy pesimista, urge a la iniciativa privada un plan serio, quitarnos el casco romano del neoliberalismo, ese ya no jaló, ahora a ver qué sigue, debe ser proactiva y acercarse al presidente y decirle así como estás no jalamos por estas razones, como no está jalando de todos modos, ya nadie invierte", señaló.



"Veo demasiado ruido político que si Noroña, todos los días hay una inyección de adrenalina, cómo vas a salir a invertir", con ese ambiente, cuestionó.



Turner Dávila consideró que "la falta de crecimiento económico le va a traer necesariamente una caída en la popularidad (al presidente), nada más que quizá no a tiempo, porque vienen las elecciones en 2021, y ahí es donde tiene que haber un cambio".



Afirmó que en el fondo López Obrador es un hombre inteligente que quiere el bien del país, pero tiene una visión deformada y un equipo de trabajo mucho muy mediocre. Comentó a los socios del IMEF que él ha formado la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) que tiene una propuesta económica que podría ser el centro de lo que se le puede plantear al mandatario nacional.