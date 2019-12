Pide familia LeBarón investigación sin "chivos expiatorios"

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la marcha del pasado fin de semana, en el marco del aniversario de gobierno de Andrés Manuel López Obrador; la familia LeBarón sigue luchando para impedir que en el frente al crimen organizado "paguen justos por pecadores", aunque otorgan el beneficio de la duda a las autoridades sobre las investigaciones del ataque y asesinato de nueve de sus miembros en Bavispe, Sonora.

No puede haber tortura, no pueden haber chivos expiatorios, todo tiene que ser transparente", manifestó Adrián LeBarón acerca de las indagatorias de su caso, reporta el Diario Reforma.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Adrián aclaró el tema de la supuesta intervención de Estados Unidos en México y puntualiza que eso no es lo que quieren, solo buscan que ambos países colaboren en las investigaciones.

Lo que pasa es que me acusan de que quiero la intervención y yo no quiero intervención, yo prefiero el término colaboración y la quiero llevar a las últimas consecuencias. Si creen que yo estoy pidiendo intervención, pues no''

Sobre los tres detenidos por el ataque a las familias LeBarón y Landford, Adrián y Julián LeBarón comentan que si comprueban que son inocentes, estarán de su lado.

"Tengo amigos en Janos que me hablaron ayer y me comentaron que se llevaron a los chavos que no son delincuentes. Yo los conozco; no tenemos amistad larga, pero sí los conozco, uno fue el comisariado ejidal. Es lo que dicen ellos, que son inocentes, y nosotros estamos diciendo que vamos a estar del lado de ellos si son. Eso de tener presuntos culpables, yo creo que somos enemigos mortales de la sospecha porque es lo que nos tiene donde estamos".

El pasado lunes 2 de noviembre, la familia sostuvo un encuentro con AMLO y parte del gabinete de seguridad, cita de la cual agradecieron que no "se les dio atole con el dedo" pese a no aportar "más de lo que ya sabían en las noticias".

La familia finalizó afirmando que la siguiente reunión con el mandatario será a principios de 2020 en Sonora y en ella conocerán más avances de la investigación.

Con información de Reforma y Radio Fórmula.