ZACATECAS.- Pide alcalde de Fresnillo no dejarlo solo ante ola de violencia.

Durante el homenaje luctuoso al comandante Cándido Moreno López, quien fue asesinado por un grupo armado en la comunidad de Plateros, en el municipio de Fresnillo, este sábado, en un tono enérgico, el alcalde Saúl Monreal Ávila exigió a las autoridades estatales y federales no dejar solo a su municipio y atenderlo de manera urgente en materia de seguridad y justicia.

En lo que va del año, en Zacatecas suman 17 policías asesinados de diferentes corporaciones (estatal y municipal); de este total, cinco corresponden al municipio de Fresnillo.

Pide alcalde de Fresnillo no dejarlo solo

Al dar su mensaje en este evento, al primero que le hizo este llamado fue al fiscal Francisco Murillo Ruiseco, a quien pidió "dé la cara y resultados", tras lamentar que, en lo que va del año, ya son cinco elementos de su corporación asesinados, pero reprochó que, hasta el momento, ningún caso se ha esclarecido ni se ha castigado a los responsables.

Mientras que al General Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública del Estado, lo instó a que acuda a Fresnillo atender a los elementos de seguridad pública de su municipio y reprochó que el militar no acudiera al homenaje del comandante caído: "Aquí debiera estar el Secretario de Seguridad, no está, y no está ni el director de la Policía Estatal ni de la (Policía) Metropol".

Al momento que se escuchaba el llanto de la familia doliente, el alcalde alzó la voz para reclamar a los gobiernos estatal y federal dijo que "pareciera que los elementos de seguridad en el municipio están solos, pareciera que no hay policía estatal, que no hay Guardia (Nacional), que no hay Ejército", al señalar a los dos niveles de gobierno que ahora es cuando más requiere de "la urgente coordinación" y respaldo.

Insistió en hacer un llamado a las autoridades estatales y federales a no dejar solo a Fresnillo en materia de seguridad pública, al referir que con estos hechos se siente "tristes", a la par emitió las condolencias a la familia del comandante asesinado, en cuyo homenaje se hizo el último pase de lista al comandante Moreno, se encendieron las sirenas de las patrullas y se dispararon las salvas como reconocimiento a su trabajo policial.

Saúl Monreal adelantó que la próxima semana sostendrá una reunión con todos los elementos de su corporación municipal para platicar y conocer el sentir de los policías, a quienes dijo les reconoce su entrega y gran esfuerzo por realizar su deber.