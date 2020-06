Pide AMLO a simpatizantes evitar caravanas a favor del Gobierno; opositores son panistas y no perjudican, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH),- A abstenerse de realizar una caravana de autos para apoyar a su gobierno, llamó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los simpatizantes con su movimiento.

“Hacer un llamado muy respetuoso, porque me enteré que simpatizantes nuestros, quienes están a favor de la transformación de México están organizado una caravana de vehículos de apoyo al gobierno”, dijo.

Y agregó: “Yo les pido por favor que no lo hagan, no hace falta, hacer lo mismo, responder de esa manera, no se logra nada, yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso es la contaminación pero tienen ellos el derecho de manifestarse”.

López Obrador consideró que los manifestantes en contra de su gobierno son panistas y que son “muy pocos” y no perjudican.

“Son muy pocos, en la ciudad creo que fueron 70, 100 carros, en Guanajuato 20, en otros estados muy pocos y es ya muy evidente que se trata de militantes del PAN (Partido Acción Nacional), porque están en campaña hasta se podría hablar actos anticipados de campaña”, precisó.

El mandatario aclaró que no se presentará ninguna denuncia por esos actos anticipados de campaña.

“No los vamos a tocar, no los vamos a testerear. Si quienes simpatizan con nosotros caen en esa trampa de responder de esta forma, aunque sea pacífica, se hace más escándalo, más bulla, necesitamos dedicar más tiempo a resolver los problemas, que siga avanzando”, dijo.