Pide AMLO a legisladores actuar "pensando en el pueblo y no en las empresas" ante la reforma energética

LA PAZ.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores a que “actúen pensando en el pueblo y no en las empresas” y prueben la próxima semana su iniciativa de reforma en materia energética, pues aseguró que esto garantizará que no haya apagones, que no haya crisis de energía eléctrica y no haya alza en las tarifas de luz.

Al encabezar la ceremonia de inauguración de unidades de turbogás aeroderivadas en la Central de Combustión Interna de la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta ciudad, el titular del Ejecutivo federal aseguró que de aprobarse su iniciativa también se garantizarán precios justos también a las empresas.



Acompañado del gobernador Carlos Mendoza Davis, el mandatario federal manifestó que desde que llegó al gobierno ha cumplido con su promesa de no aumentar el pecio de la electricidad, a diferencia, señaló, de administraciones anteriores.

“Yo espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque eso significa seguridad para todos los mexicanos. Significa que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, que no habrá apagones, y significa algo muy importante que no debe olvidarse: durante el periodo neoliberal cada año aumentaba la luz, el precio de la luz, año con año, desde que estamos en el gobierno no ha habido aumentos en el precio de la luz porque estamos cumpliendo el compromiso de que no aumentará el precio de la luz.

“Entonces por eso necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente pensando en el pueblo y no en las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense en el pueblo, en el consumidor y no sólo en el consumidor doméstico, sino que se piensa en las empresas que con el modelo neoliberal tienen que pagar mucho por la energía eléctrica, con la CFE fortalecida se garantiza que no falte la luz y que se paguen precios justos, no sólo en cuanto al consumo doméstico sino al consumo de las empresas y del comercio”, dijo.