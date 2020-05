Pico de Covid-19 será el 6 de mayo en Valle de México; resto del País en distintas etapas: Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El pico de la epidemia por Covid-19 en el Valle de México será el 6 de mayo y en otras regiones del País la enfermedad está en distintas etapas, anunció esta mañana Hugo López-Gatell, subsecretario para la Promoción y Prevención de la Salud.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el subsecretario informó que la epidemia se va comportando en distintas velocidades en cada región del País.

“El momento cumbre de la epidemia el 6 de mayo, después empezará a descender, sólo sí y sólo si nos mantenernos en casa”, expresó.

López-Gatell presentó la curva de comportamiento de la enfermedad en el Valle de México en donde se aprecia que las proyecciones matemáticas realizadas hace unas semanas se cumplen hasta el momento.

La epidemia se concentra en cinco zonas urbanas: el Valle de México; Cancún, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California; y Villa Hermosa, Tabasco.

En las zonas urbanas como Guadalajara y Monterrey se han estabilizado los casos.

“Esto no quiere decir que no habrá epidemia en el resto del País y que no haya casos; sino que está en distintas etapas de la epidemia”, explicó.

La estrategia, explicó, será segmentar las intervenciones para atender a cada región.

La curva, añadió, sólo seguirá el mismo curso si los mexicanos continúan quedándose en casa.

“Quédate en casa, porque si empezamos a salir de casa esta predicción no se va a cumplir y vamos a tener una aumento en la curva epidémica”, dijo.