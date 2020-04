Pese a medidas por Covid-19, celebran tradicional fiesta religiosa en Cuajimalpa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, denunció que pese a las medidas emitidas por la emergencia sanitaria por Covid-19, el pueblo de San Pablo Chimalpa, celebró su festividad tradicional en honor a la Virgen de los Dolores del 2 al 5 de abril.



"La Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía mediante el oficio ACM/DGJG/330/2020, con fecha 18 de marzo del presente y dirigido al C. Gerardo Romero Martínez y Firmantes, al 1er Consejo del Pueblo de San Pablo Chimalpa y a los Sargentos de las 8 compañías periodo 2019-2020, notificó la suspensión de actos y eventos masivos así como la negación de la autorización para llevar a cabo la festividad tradicional, misma que aún así se realizó de manera irresponsable y sin ninguna medida precautoria", informó la demarcación.



Durante estos eventos fueron amenazados los policías que acudieron al lugar donde se congregó la gente para evitar se continuará el evento, hecho que fue lamentado por el alcalde Adrián Rubalcava quien expresó que una parte de la población no entiende que es por su seguridad que los policías hacen estas recomendaciones.



"Reprobamos este tipo de acciones de las personas que tomaron la decisión de continuar con los festejos a pesar de la restricción de este tipo de eventos porque atentan contra la salud e incluso la vida de la ciudadanía de Cuajimalpa que con conciencia y respeto está haciendo un gran esfuerzo por cuidarse y cuidar a los demás", dijo.



Destacó que desde el inicio de la contingencia se informó que no se podían realizar este tipo de eventos de acuerdo a las instrucciones sanitarias emitidas para toda la población, por lo que se notificó a los distintos pueblos de la Alcaldía la suspensión de este tipo de festividades.