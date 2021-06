Pese a haber resultado ganador en elección, IEE Puebla no reconoce triunfo de candidato no registrado

PUEBLA, México.-Tras haber concluido la Jornada Electoral en el municipio de Ahuehuetitla, Puebla, Adán Seth Calixto Guerra, resultó ganador pese a no estar registrado por ningún partido político. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) negó entregarle la constancia de mayoría de votos.

Calixto Guerra obtuvo 372 de los sufragios, 28 más que la candidata registrada por el Partido Pacto Social de Integración (PSI), Yasmín Castillo Onofre, quien registró 344 votos.

Además, el ciudadano no registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla había recibido 70 votos más. Sin embargo, estos fueron anulados ya que los ciudadanos cometieron faltas ortográficas al momento de escribir el nombre en la boleta.

Entregan constancia de mayoría a candidata del PSI

El Consejo General del IEE determinó que Adán Seth Calixto no podrá ser alcalde, al no haberse registrado formalmente como el resto de los candidatos, argumentando que "no tiene una figura legal para que pueda asumir el cargo ya que puede existir confusión", según datos de El Financiero.

Ante esto, Yasmín Castillo Onofre, abanderada del PSI, recibió la constancia de mayoría, quien resultó la candidata registrada con más votos, venciendo a Flor Calixto Ríos, Jessica Ariza Sánchez, del PAN-PRI y Morena, respectivamente.

Por su parte, se informó que Adán Seth Calixto Guerra impugnará el fallo.