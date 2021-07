GUADALAJARA, Jalisco.- Pese al incremento de casos de Covid-19, Jalisco tiene previsto regresar a clases presenciales, sin embargo se dará la opción de continuar con las clases a distancia a quienes decidan no asistir a los salones de clases: ante esto la Universidad de Guadalajara informó que el próximo ciclo escolar comenzará de forma virtual para evitar la propagación del virus.

Por su parte, el gobernador del estado Enrique Alfaro detalló que el próximo 30 de agosto los estudiantes de educación básica podrán volver a clases, mientras que los de educación media superior regresarán hasta el 30 de septiembre.

''Vamos a tomar medidas para evitar el riesgo y actividades de aglomeración no necesarias, podemos sacrificar otras cosas, menos el regreso de nuestros niños a las aulas'', dijo el mandatario e insistió en que Jalisco tiene condiciones para volver a clases presenciales a pesar del incremento en los contagios, pues en esta tercer ola los casos confirmados, las hospitalizaciones y muertes no van al ritmo que se registró el año pasado.

Pese a aumento de casos de Covid-19, Jalisco anuncia inicio de clases presenciales y voluntario. Foto: Archivo GH.

SI GRUPOS NO SUPERAN EL 50% DE CAPACIDAD, PODRÁN ACUDIR A DIARIO

Por su parte, Juan Carlos Flores, titular de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), explicó que si los grupos no superan el 50% de su capacidad, los alumnos podrán ir todos los días, pero si regresan más de la mitad de los estudiantes tendrán que asistir una semana sí y otra no.

Para la educación básica, los padres de familia deberán enviar una carta en la que informen que sus hijos no están contagiados o no tienen síntomas de Covid-19; y en caso de no querer enviar a sus hijos de regreso a las aulas, deberán enviar a la escuela una carta en la que asumen la responsabilidad de atenderlos en sus clases virtuales.

La decisión de diferenciar el regreso a clases se tomó debido a que hasta ahora los casos activos en preescolar representan solo 0.2% del total en el estado, los de primaria el 1.1% y los de secundaria el 1.7%, mientras que los de preparatoria y universidad son el 36.8%.

Pese a aumento de casos de Covid-19, Jalisco anuncia inicio de clases presenciales y voluntario. Foto: Pixabay (Ilustrativa).

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SE MANTIENE ALERTA

El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que en su caso sí es necesario dar un paso atrás, ser muy prudentes y cuidar a todos los estudiantes y a la población en general.

Del 10 de agosto hasta el 15 septiembre la decisión es que será virtual; el 30 de agosto estaremos analizando nuevamente, haciendo un corte de cómo va la pandemia. En los periodos vacacionales anteriores se ha visto que se agravan los casos, por lo tanto, este periodo vacacional obliga a la Universidad a ser muy prudente y por eso hemos decidido que el regreso a clases será 100% virtual”, indicó.

Villanueva señaló que el 95% de los estudiantes de la UdeG están dentro del rango de edad de más contagios, con lo que se sustenta la decisión de volver de manera virtual.

NUEVA OLA DE COVID MUCHO MÁS AGRESIVA

Villanueva indicó que esta ola es mucho más agresiva en el ritmo de contagio, que la sociedad que está exhausta y cansada de la pandemia, por lo que ha relajado las medidas de cuidado, a lo que se suma la desinformación, la angustia, estrés y sobre todo la necesidad de recuperar su economía, sus espacios de convivencia.

“No hay una sola fórmula, pero de una cosa si estoy seguro, y es que tenemos que hacerlo juntas y juntos. Por eso quiero hacer 3 llamados: A las autoridades federales decirles que Jalisco necesita más vacunas, debemos vacunar más rápido y con criterios epidemiológicos, se debe permitir a los Estados tomar decisiones de los grupos a vacunar para ser más eficientes y poder segmentar a los municipios de alto riesgo y a los grupos de población más vulnerables”, precisó.

El rector exhortó a las y los jóvenes, y a estudiantes no acudir a bares y antros, ya que de poco servirán las medidas que tomemos, si seguimos acudiendo a los espacios de más alto riesgo de contagio.

“El daño que están sufriendo nuestros estudiantes después de tres semestres a distancia es muy grande, de corazón quiero pedirle a la sociedad Jalisciense que todas y todos hagamos lo que nos toca. La educación de miles de niñas y niños, así como de jóvenes está en juego, y no podemos seguirla postergando, a grandes problemas grandes muestras de corresponsabilidad, y de empatía, hagamos todos lo que nos toca”, concluyó.