Personal de salud del sector privado bloquea calzada de Tlalpan para exigir ser vacunados

CIUDAD DE MÉXICO.-Medicos del sector privado del País continúan con manifestaciones en la calzada de Tlalpan, Ciudad de México debido a que aún no reciben la vacuna contra Covid-19.

Los inconformes aseguran que intensificarán las protestas y cerrarán el paso a todo los vehículos en ambos sentidos de no ser tomados en cuenta por las autoridades, “estamos en la primera línea y a nosotros, no nos han dicho absolutamente nada, no nos han dado fecha ni nos han dicho cuando nos van a vacunar”, expresó una de las inconformes.

Por su parte, Claudia Sheinbaum se deslindó de la responsabilidad ante la falta de vacunas para el personal de salud sector privado, puesto que recordó que es el gobierno federal quien determina cómo serán repartidas las dosis. Además, añadió que su tarea es meramente apoyar, y en caso que sobren algunas vacunas, se tratará de repartirlas con el mejor orden posible.

Nosotros no determinamos las características de la vacunación, no nos corresponde como estado o como capital determinarlo. A ninguno de los 31 estados, ni a la Ciudad de México les corresponde determinar los criterios de la vacunación", aseguró.

Apenas el pasado 1 de abril ya se habían manifestado a las afueras de la Escuela Médico Naval, ubicada en Coyoacán, en donde recalcaron "no tenemos que mendigar por una vacuna, somos primera línea y no nos quieren vacunar".