"Persecución cero" a consumidores de mariguana, propone alcalde en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de que no haya una persecución criminal contra quienes posean menos de 30 gramos de marihuana, así como reducir riesgos y daños por esta planta, el alcalde de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, Vidal Llerenas, envió al Congreso de la capital una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que con esta ley se busca dar un paso adelante en el consumo de la cannabis. Uno de los puntos nodales de su propuesta es que la Fiscalía General de Justicia local le dé menos prioridad a la detención de personas que posean menos de 30 gramos de marihuana y en lugar de eso se dedique a atender delitos de alto impacto, como el homicidio, el feminicidio o el secuestro.

“Lo que hay que dejar en claro es que un policía no detenga a una persona que tenga menos de 30 gramos de marihuana, sólo por posesión, que no la envíe al Ministerio Público. Los ministerios no quieren que se los lleven porque tienen que abrir carpetas y distrae la actividad judicial; además, buscamos que pueda haber procesos de preliberación que están por consumo”, señaló.

Agregó que aunque actualmente la Ley General de Salud sólo permite poseer cinco gramos de ca-nnabis para consumo personal, en otras partes del mundo “los 30 gramos es la medida correcta para tolerar la posesión”.

Para realizar esta iniciativa, Vidal Llerenas retomó una propuesta que ya había hecho cuando era diputado en la Asamblea Legislativa y para la cual había consultado a organizaciones sociales y especialistas en el tema.

El alcalde destacó que aparte de la persecución cero contra los usuarios de la marihuana, el otro objetivo importante es proveer de información a los capitalinos para que, al momento de decidir si quieren consumir la sustancia, lo hagan con el mayor conocimiento.

“Los enfoques modernos de política de drogas tienen que ver con que en lugar de perseguir a las personas, lo que se necesita son enfoques en los que las personas reduzcan riesgos y daños.

“Aquí hay un mandato para que se dé información, para que se tengan estrategias en las que se informe a las personas y se busquen mecanismos para que se conozcan los efectos de una droga como la ca- nnabis”, manifestó.

Según la iniciativa, a la cual tuvo acceso este diario, el alcalde Llerenas también buscaría proteger de otras drogas a los usuarios de la cannabis, al asegurar que la venta de esta hierba sea segmentada de otros puntos de venta con productos diferentes.