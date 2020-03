Periodista pide a AMLO medidas en contra de bloguero que la amenazó

Ciudad de México (GH).-Ante el llamado de un bloguero que cubre la conferencia de prensa matutina a que le den un balazo a la periodista Isabel González de Grupo Imagen, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no podía Interceder porque se trata de un problema particular y que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para todos.

No le vamos a cerrar la puerta a nadie, ya de una vez que se sepa. No se le cierra la puerta a nadie porque además fíjense, algo que además es fruto en estos tiempos, sino actuamos con respeto le caemos mal a la gente, el que se pasa le cae mal a la gente”, dijo.

Y agregó: “Todos debemos de aprender a autolimitarnos, cada quien debe de tener su frontera, su raya. Y no pasarnos, por nosotros mismos, pero también por los demás, porque es considerar a la gente menor de edad”.

Isabel González le dijo al mandatario que fue víctima de un acto de odio e incitación a la violencia afuera y dentro de Palacio Nacional.

“Por parte de un individuo que está a mi izquierda y que trae un parche, a través de las redes sociales diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon”, dijo frente a Paul Velázquez, quien se encontraba a dos lugares de distancia de ella.

“Yo les hago una propuesta, porque le tendríamos que dar la palabra al compañero y lo que yo quiero es que se busque una reconciliación”, dijo López Obrador.

A lo que González reviró: “Es apología del delito Presidente, eso no se perdona”.

Entiendo que afecta si no hay una reconciliación, yo les diría acudan a las instancias judiciales”, contestó el mandatario.

Isabel González le preguntó al Presidente si se tomarían medidas, como le dijeron quienes trabajan para él ayer.

“Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie, aquí sí les aplico la de los liberales: la prensa se regula con la prensa, los medios con los medios, los periodistas con periodistas”, contestó.

“Pero si alguien dice que ojalá baleen”, le dijo ella.

“Yo puedo hasta la instancia de conciliación, abrazos, si no es así, a la autoridad competente”, respondió el Presidente.

Ante la respuesta del mandatario, las periodistas que cubren la fuente presidencial le pidieron garantías para hacer su trabajo, ante la violencia que viven de parte de hombres como Paul Velázquez, quien tiene entrada libre a Palacio Nacional.

EL HOMBRE QUE LLAMA A BALEAR A PERIODISTA

Ayer Paul Velázquez, un hombre que además ha llamado prostitutas a las reporteras de la fuente presidencial dijo:

La de Grupo Imagen se atrevió a decirme falso pirata y yo la verdad de todo corazón también le deseo que reciba un balazo y si queda viva platicamos el tema del parche”, dijo en una entrevista Paul Velázquez, bloguero de Sinaloa que sufrió un atentado.

“No, no, no Paul por favor, no, aquí en Sin Censura, no a la violencia, no, no. Yo sé que te duele que duele (…) que te regateen la solidaridad, pero con más altura y con más elegancia, usted no responda con eso mismo”, dijo Vicente Serrano, al desaprobar el comentario.

Pero Paul reviró: “No es violencia (…) por eso le deseo que quede viva (…) bueno, ‘ta bien, pero yo sí le deseo que (…)”, dijo el bloguero de Los Mochis, Sinaloa, entre risas.

Y remató: “Ahorita no la van a mentar varias veces, y mira yo digo: mi mamá murió hace dos años, ojalá, si todavía tienes madre, me avisas para mandarte una corona”.