Perdona a feminicida de su hija y lo bendice

SLP, San Luis Potosí.- Felipe Breterthon de Sandi, padre de la joven Karla María, ofreció una rueda de prensa respecto al feminicidio de su hija, donde señaló que será el sistema judicial el encargado de juzgar a los presuntos asesinos, asimismo, perdonó y bendijo a los responsables de su muerte.

"A mí me quitaron algo muy querido que es un hijo, eso es irreparable, por el daño que me hicieron a mí yo los perdono, que Dios los bendiga, yo no tengo nada en contra de ellos”, expresó.

Su hijo menor fue quien el informó sobre lo ocurrido el 18 de agosto; en ese momento sólo le comunicó que Karla “había sufrido un accidente” y que era necesaria su presencia en la capital potosina. En el transcurso de los días, tras el asesinato, se enteró de lo que en realidad sucedió. Con todas sus letras, Felipe Breterthon nombro el crimen como feminicidio.

El vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez lo recibió y le dio las condolencias.

El señor Breterthon aseguró que sabía que su hija estuvo como NN (sin identificar) por un par de días. En sus declaraciones mencionó que Karla María era una gran hija, con ella tenía una relación más cercana y comunicación constante. Su último mensaje antes del asesinato fue: “Te amo, papá”; él le respondió “Te amo, hija”.

Sobre la investigación, señaló que uno de los presuntos, Jenny Esmeralda “N”, fue señalada como la autora intelectual del crimen. Ella mantenía una relación de amistad con Karla María, se habían conocido en una escuela y eran muy cercanas. Al parecer, Karla le habría organizado un babyshower a Jenny Esmeralda.

Felipe Berterthon dijo tener las pruebas de esa relación.

Al enterarse de que Jenny Esmeralda está involucrada en el asesinato de su hija, Felipe Breterthon se mostró sorprendido, además aseguró que lo sucedido no es más que el producto de una mala educación y formación de las personas que la atacaron.

“Cuando pasa algo al primero que acusamos es al gobierno, o a Dios, los que creemos en Dios… Dios es el último que tiene que ver con esto, pues no hace armas o pistolas. Nosotros los seres humanos somos los que hacemos eso, nosotros las disparamos”, señaló.