Perciben a EPN, Carlos Salinas y Felipe Calderón como los ex presidentes más corruptos: El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.-Una encuesta realizada por el medio El Universal reveló que al cuestionar a los entrevistados sobre qué tan corruptos han sido los presidentes de México, Enrique Peña Nieto es visto como el mayor de todos, con 84.8%, superando a Carlos Salinas de Gortari, quien tiene 80.3%, seguido por Felipe Calderón Hinojosa, con 65.9%.

A pregunta abierta sobre quiénes de los ex miembros de los gabinetes de los ex presidentes es percibido como el más corrupto señalan a Emilio Chuayffet Chemor, con 15.2%, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León; Santiago Creel, 22.2%, con Vicente Fox; Genaro García Luna, 25.6%, con Felipe Calderón, y de los miembros del gabinete del ex presidente Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, con 26.8%.

Al inicio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que no habría persecución para funcionarios y políticos del pasado, pero en días recientes se han realizado aprehensiones contra ex servidores públicos.

Para 91.9% de los entrevistados se debería continuar con la investigación contra exfuncionarios que cometieron algún tipo de delito.

Un 94.4% de los encuestados piensa que el actual gobierno debería llevar a juicio a funcionarios de gobierno anteriores o del actual que cometan ilícitos.