“Pensión a adultos es del PRD, no de AMLO”, Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que la pensión de adultos mayores fue una iniciativa del PRD en la Ciudad de México, y no de Andrés Manuel López Obrador, como se ha querido hacer creer.

La pensión de adultos mayores fue impulsada por el PRD en la Ciudad de México; o sea, si a alguien le debemos la pensión universal de adultos mayor es es al Partido de la Revolución Democrática, que, con su visión de izquierda, siempre pensó. Y después Fox la tomó a nivel nacional. Hay que decir las cosas como son. El 70 y más”, apuntó.

En Cuernavaca, Morelos, donde encabezó el evento “Hablando con la neta”, la aspirante a la Presidencia de la República criticó que el actual gobierno no brinde apoyo integral a los adultos mayores, que sufren de problemas de salud, discapacidad y alimentación.

“Muchos adultos mayores quedan sordos y no les ponen un aparato de oído y se aíslan; pierden la vista por no tener una operación de cataratas y pasan a la discapacidad, a ser una persona con discapacidad por no tener una operación de cataratas. Muchas mujeres dejan de comer porque no tienen dientes”, dijo.

También se comprometió a mejorar los programas sociales para este sector de la población.

No sólo no vamos a quitar los programas sociales de los adultos mayores, vamos a tener un paquete más integral”.

Ademas, aseguró que buscará brindar una educación de calidad para los niños, que han perdido 10 años en educación promedio con la prueba PISA, y 20 años en matemáticas.

“Es de terror. Y dice el Presidente: Es que son lineamientos neoliberales. ¿Saben qué? Esos son los lineamientos con los que nuestros niños van a competir en el mundo, van a competir en un mundo globalizado y deben tener una educación de calidad. Entonces, por supuesto que no se quitan [los programas sociales]” aseguró.

Asimismo, la precandidata de la alianza PAN-PRI-PRD aseguró que su proyecto de seguridad pública será diferente al de Morena, que ha sido permisivo con la delincuencia y ha dejado al país en una situación de violencia e inseguridad.

Hay un problema grave de inseguridad, tenemos que cambiar la política de seguridad pública, y la vamos a cambiar. No vamos a ir a saludar a la mamá de El Chapo. Tengan la certeza, no le vamos a dar abrazos a los delincuentes”, expresó.

La exsenadora dijo que no le temblará la mano para enfrentar a los criminales, y que no buscará acercamientos con ellos ni con sus familiares, como ha hecho el presidente López Obrador.

Con información de El Universal.

