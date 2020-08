Peña Nieto se presentará a declarar si FGR lo cita: Carlos Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista y columnista para El Universal, Carlos Loret de Mola, asegura que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, habría expresado a su sucesor Andrés Manuel López Obrador que en caso de que la Fiscalía General de la República lo cite a declarar, éste viajaría desde España para presentarse.

Y es que según fuentes cercanas a Loret de Mola aseguran que Peña Nieto habría adelantado al presidente López Obrador lo que diría, en caso de que ser requerido, ante el Ministerio Público.

Lozoya se enredará en sus propias mentiras, ya que él (Peña Nieto), nunca supo de los millones de dólares que la empresa de Odebrecht destinó a su campaña presidencial en 2012, y que si el ex director de Petróleos Mexicanos, había pedido dinero, fue a título personal.

Asimismo, revelaron las fuentes que el ex presidente de México aclaró que la relación que mantuvo con Odebrecht fue a través de Emilio Lozoya, ya que él fue quien los presentó como sus amigos, y, además, fue quien promovió hacer negocios durante su sexenio.

También habría señalado que su campaña no necesitaba recursos del extranjero, ya que contaba con el apoyo suficiente de empresarios mexicanos, pero, sobre todo, de los gobernadores priístas que en ese momento estaban en funciones.

En cuanto al tema de la empresa Agronitrogenados, señaló que él no era amigo de Alonso Ancira, y que dicha operación fue fruto de la relación del ex director de Pemex con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Sobre la reforma energética, él como presidente no pidió nunca a Lozoya que se reuniera con ningún legislador para convencerlo de nada, ya que esos votos cabildeaban sus secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de gobernación, Miguél Ángel Osorio Chong.

Carlos Loret de Mola concluyó su columna señalando que el ex mandatario sabe que su destino depende del actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador.