Peña Nieto obstaculizó todas las investigaciones: Padres de 43 normalistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto obstaculizó todas las investigaciones para no llegar a la verdad; dijeron que en la administración anterior los trajeron con puras mentiras; y ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen una esperanza grande para llegar a la verdad, aunque ya llevan nueve meses.



"El gobierno anterior todo obstaculizó para no llegar a la verdad, para no saber dónde están nuestros hijos, nos llevó con cuatro años con puras mentiras y nosotros los padres de familia ahí estamos desmintiendo y ahora, este gobierno AMLO, tenemos la esperanza porque nos abrieron las puertas, sin manifestarnos nos abrieron las puertas, entonces para nosotros es una esperanza grande para llegar a la verdad, pero pues ya llevamos nueve meses y no podemos llegar a la verdad, todo eso por la información que no ha entregado", explicó Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalista desaparecidos.

Al participar en el Foro Por la Paz: Nunca más Tlatelolco, nunca más Iguala en la Cámara de Diputados, dos de los padres de los normalistas desaparecidos pidieron a los legisladores que le hagan un exhorto al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero para que agilice las investigaciones."Como se dan cuenta, han pasado cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues todavía no sabemos dónde están y cómo están, estamos aquí para decirles a ustedes como diputadas y diputados pues que se pronuncien, a que le digan al fiscal general de la República que agilice las investigaciones", dijo Cristina Bautista.Además, hicieron un exhorto a los legisladores para que les pidan a las diferentes dependencias que participaron en la investigación de la desaparición para que le entreguen toda la información que hicieron al actual gobierno y avanzar en las investigaciones."Sabemos que los tres niveles del gobierno estuvieron presentes, las policías federales, estatales, municipales, protección civil, el Ejército mexicano y a ustedes les pedimos a que se pronuncien a que entreguen esa información para que el fiscal especial pueda avanzar en la investigación y litigación del caso Ayotzinapa porque si no se pronuncia y no se entrega esa información no se va a poder avanzar con las investigaciones y eso se los queremos decir a ustedes porque estamos aquí dos padres en representación de nuestros compañeros porque ya queremos saber de nuestros hijos", agregó Cristina Bautista.

En tanto, en este foro también participó Estanislao Mendoza Chocolate, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, otro normalista desaparecido quien justificó la presencia de sus hijos en la caseta de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014 y dijo que estaban consiguiendo camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre, además de que estaban volanteando y boteando.Agregó que siguen en pie de lucha, a pesar de que han pasado tropiezos y en el sexenio pasado les cerraban la puerta, pero con el gobierno de López Obrador ya se está trabajando y les han dado esperanzas de encontrar a sus hijos "y vemos que sí está trabajando con nosotros, tiene gente trabajando y nosotros seguimos en la lucha y no vamos a estar en casa esperando a que nos den a nuestros hijos y tenemos que luchar evidenciarnos a donde quiera que vayamos para que sepa México que faltan 43 y miles más, no solo los 43, estamos luchado por todos".Mendoza Chocolate les pidió a los legisladores que los apoyen para que regresen los expertos internacionales que ayudaron en el caso, porque con en ellos sí confiaron y los asesoraron bien, pero Peña Nieto no los dejó que siguieran porque no le convenía que llegaran a la verdad.

"Queremos que regresen los que estuvieron antes y con esos sentimos la fuerza que ellos nos dieron, nos asesoraron y los años que estuvieron aquí sentíamos la fuerza y la confianza en ellos, no les dejo Peña Nieto que siguieran con nosotros porque no le convenía que se supiera la verdad", aseguró el padre de uno de los normalistas."Vamos a seguir empujando ya que hay este acompañamiento del Presidente actual tenemos esa confianza y esperanzas y vamos a seguir adelante, muchos nos critican de que ya dejemos esto, pero son vidas las que andamos buscando, no somos de ningún partido político, nosotros somos independientes de ello, y nosotros queremos a nuestros hijos de regreso y es importante que ustedes los diputados nos ayuden a pronunciarse a las demás instituciones", recalcó.