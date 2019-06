Pedirán identificación para evitar traslado de migrantes en México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La identificación oficial será solicitada en todas las centrales de autobuses en viajes de trayectos largos para evitar el traslado de migrantes centroamericanos a través del territorio nacional, dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República.

La decisión se tomó, explicó, porque durante la negociación de México con Estados Unidos para evitar los aranceles a las importaciones mexicanas, los funcionarios norteamericanos mostraron a la delegación mexicana videos de autobuses con migrantes que cruzaron el País desde Tuxtla, Gutiérrez.

Nos vamos a ver en la necesidad de pedir identificación para la compra de boletos, en el transporte público, trayectos largos, viajes largos, porque está demostrado y se tienen pruebas de que en un camión de pasaje, un porcentaje considerable viaja sin ser del País, y sin registro”, dijo.

El mandatario precisó que el transporte de migrantes en autobuses fue usado como excusa para amenazar con aplicar aranceles a los productos mexicanos “entre otras cosas”.

“No queremos que se apliquen aranceles. No es que no tengamos nosotros cómo responder, podríamos hacer lo mismo, pero no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial, estamos por el libre comercio, no conviene a México ni a Estados Unidos”, dijo.