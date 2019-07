Paz y apoyo busca familia de Fiscal asesinado en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco.-Apoyo de la Fiscalía y paz buscan los familiares del Fiscal Regional, Gonzalo Huitrón Reynoso, quien fue asesinado a tiros el viernes en Poncitlán, Jalisco.



Tras el homenaje que le brindaron ayer en las instalaciones de la dependencia, Berenice, viuda del funcionario, expresó que él estaba a punto de jubilarse, por lo que espera el apoyo de la Fiscalía del Estado.

Gonzalo dio la vida (...) toda su vida se la entregó a la Fiscalía, de hecho él en noviembre ya se jubilaba.



"Si él dio la vida por la Fiscalía, su tiempo y su entrega, pues que la Fiscalía vea ahora por su familia, sus hijos", dijo Berenice.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



La doliente agregó que por el momento ella sólo busca paz y tranquilidad.



El Fiscal Regional fue emboscado la mañana del viernes cuando viajaba junto con sus escoltas Oswaldo de Anda Aguilar y Carlos Gómez Álvarez, quienes resultaron lesionados, a bordo de una camioneta Ram sin blindaje sobre la Carretera Santa Rosa-La Barca, en Poncitlán.



Sobre el hecho de que no viajaban en un vehículo blindado, la doliente señaló que la Fiscalía no se la había dado, aunque no especificó el motivo.



De acuerdo con Berenice, la dependencia les brindará apoyo a ella y sus tres hijos.



En tanto, Ricardo Franco, vocero de la Fiscalía, señaló que se revisan diversas líneas de investigación tras el asesinato del funcionario, pues él se enteraba desde problemas vecinales, hasta de cómo operaban grupos delictivos en el interior del Estado.



Grupo REFORMA publicó ayer que fuentes de la dependencia indicaron que se analizaban dos móviles, uno apuntaba a la indagatoria por la recuperación de camionetas robadas de una agencia automotriz en Zapopan y la otra a asuntos relacionados con desaparecidos.



Al homenaje ocurrido ayer se presentó Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal del Estado; Luis Joaquín Méndez Ruíz, Fiscal Ejecutivo en Investigación Criminal, y Macedonio Tamez Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad.