Pastor evangélico deja de apoyar a México Libre y se va a Morena

CIUDAD DE MÉXICO.-Un pastor evangélico que antes apoyaba a México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, dejó la organización para irse a Morena.

Según informa el portal Animal Político, Raúl Álvarez Esquer decidió irse debido a que los líderes de la agrupación política no cumplieron con ofrecimientos de candidaturas.

Esquer incluso presidió una asamblea distrital de México Libre en Sonora y fue nombrado delegado nacional.

Yo participé como delegado nacional del distrito 7 (…), ganamos la asamblea (distrital), me invitaron a participar, me vendieron la idea de que yo iba a ser el delegado nacional, dije yo: ‘ah caray, pues nunca me han dado nada, ni el PRI ni nadie, pues bueno, me gusta la idea’, y participamos, trabajamos muchísimo, se requiere mucho trabajo para esto, con muchas oposiciones, pero ganamos la asamblea".

Comentó que luego de que ganaron comenzó a ver "ciertas cosas", como "que negociaban candidaturas, y a nosotros, a todos los que participamos en México Libre, se nos vendió la idea presidencialista, o sea, que podríamos tener una candidatura, gente que nunca tuvimos nada, y después sentí que venían corbatudos a tomar esos puestos, y dije: ‘no, bye’”.

Por último, Álvarez mostró respeto a Calderón y Margarita Zavala, pero aclara que se fue por que ya no se identificó con ese partido.

"No me identifiqué ya con ese partido, porque yo he sido un luchador social, y ahí era más de corbata, intelectos y todo, pero sucede que todos los que participamos para formar ese partido fuimos pura gente que fuimos relegados de partidos y que nunca participamos en política, y todo mundo encantado porque nunca (nos) habían dado nada y la gente cantaba: ‘¡vamos a ser candidatos!’, y aun el más tosco decía: ‘¡yo voy a ser candidato!’, nunca (antes) me dieron la oportunidad, pero cuando ya vi situaciones, yo les renuncié”, subrayó.

El pastor no está registrado en el registro de ministros de culto de la Secretaría de Gobernación, porque, según dice, “no tiene iglesia” y se identifica como un luchador social que ayuda a la gente con problemas de adicciones.

Luego de la renuncia, afirma que comenzó a trabajar con Petra Santos, una líder estatal morenista.