Pasaron 17 años en prisión esperando su sentencia; los dejan en libertad

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras permanecer 17 años, 5 meses y 27 días en prisión preventiva hasta ayer por el homicidio en 2001 de una regidora de Atizapán, Daniel García y Reyes Alpízar estaban anoche a punto de recuperar su libertad.



Al cierre de esta edición, ambos detenidos se alistaban para dejar el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, lo que marcaría el fin del caso más prolongado en el hemisferio occidental de privación de la libertad sin una sentencia.



García y Alpízar están acusados del homicidio, en 2001, de María de los Ángeles Tamez Pérez, quien fuera regidora de Atizapán de Zaragoza, sin embargo nunca se ha determinado si son culpables o no.

Según el colectivo Pena Sin Culpa les fabricaron el delito, pero aun así de haber sido condenados ya habrían salido de prisión a los 15 años y 8 meses.El lunes de esta semana, el juez Felipe Landeros Herrera, del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, concedió cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar, decisión que fue ratificada el jueves por el Fiscal General del Estado de México.Anoche, las autoridades ya les habían colocado los brazaletes electrónicos de seguimiento que ahora portarán, y sólo esperaban algunos trámites administrativos para dejar la prisión, mientras afuera aguardaban familiares y amigos.

Ambos hombres continuarán su proceso penal en libertad, con la condición adicional de no acercarse al domicilio de la víctima y acudir puntualmente a sus siguientes audiencias.

#ÚLTIMAHORA Luego de 17 años, salieron del Penal de Barrientos en Tlalnepantla, Edomex, los internos que más tiempo han estado sin sentencia. Se trata de Daniel García y Reyes Alpízar, acusados del asesinato de una regidora de Atizapán de Zaragoza en 2001. 1/2 pic.twitter.com/KLpRTuoxW3 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 24, 2019



"El acto, por inédito, constituye un significativo cambio, pues no existe en la historia moderna de México medida cautelar diversa que haya modificado la prisión preventiva tratándose de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa", explicó el colectivo Pena Sin Culpa.

Entrevistado el martes desde el interior del penal de Barrientos, Daniel García consideró que la prisión preventiva en México es una barbaridad, al tiempo que agradeció el apoyo que recibió del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.Por este caso se pronunciaron diversos expertos del sistema de Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones internacionales.En su cuenta de Twitter, Amnistía Internacional planteó ayer que la liberación de Daniel García y Reyes Alpízar tras 17 años de prisión preventiva debe regresar el tema a la agenda."¡La prisión preventiva prolongada u oficiosa no respeta los estándares internacionales sobre libertad y presunción de inocencia!", escribió ayer el organismo internacional.

Libertad condicional



Medidas que deberán acatar los acusados del asesinato de la ex regidora de Atizapán para enfrentar su proceso en libertad:



- Presentarse periódicamente a las audiencias en el juzgado.

- No tener contacto con la familia de la víctima.

- No acercarse a su lugar de residencia.

- No salir del Estado de México.

- Portar un brazalete electrónico.