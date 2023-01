Pasaporte podrá ser usado como identificación oficial en bancos: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que a partir del 1 de marzo el pasaporte y la matricula consular podrá se utilizada como documento de identidad oficial en los bancos.

Luego de firmar el convenio con el Banco de México (Banxico), Ebrard explicó que resultaba ilógico que ambos documentos, expedidos por el gobierno mexicano no fueran considerados por los bancos como documentos de identidad pese a su seguridad y confiabilidad.

Todas las personas que tenemos pasaporte o deseen obtener un pasaporte para viajar e identificarse también lo podrán usar en las instituciones bancarias y seguramente después en otras instituciones, si lo admiten los bancos es que es seguro", dijo.

Medida está pensada para apoyar a migrantes

Durante una ceremonia realizada en la Cancillería, el secretario detalló que esta medida se tomó con la intención de apoyar a los migrantes, pues muchos de ellos no pueden tramitar su credencial de elector al vivir en Estados Unidos, y una vez en México, los bancos no aceptan ni el pasaporte ni la matrícula consular como identificación.

"Hoy se firma el convenio y previmos un mes por aquello de que no funcione algo, este mes es de pruebas, es como cuando vas a lanzar un cohete al espacio tienes que probar todo, esto es igual. Lo vamos a tener todo el mes de febrero probando para que esto funcione perfectamente bien. Entonces, a partir del primero de marzo ya puedes usar tu pasaporte y matrícula consular", señaló.

Foto: SRE_mx

Bancos podrán consultar si documento en falso

Por su parte, los bancos podrán consultar en una base de datos de la SRE si el pasaporte presentado es original, por lo que se reduce el riesgo de que se usen documentos falsos.

Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, indicó que ambos documentos tienen medidas de seguridad que hacen que su falsificación sea muy difícil, además de que ha ayudado la expedición de documentos electrónicos.

"No habíamos logrado que a pesar de todas estas medidas de seguridad se aceptaran en los bancos de nuestro País estas dos identificaciones para poder realizar operaciones y esto en el caso de las personas en territorio nacional implicaba que tenían que ir al banco, si llevaban su pasaporte, con una segunda identificación oficial y en el caso de muchos paisanos, paisanas, que regresaban a México con su matrícula consular o su pasaporte se daban cuenta que aquí no lo podían utilizar para hacer una operación bancaria. Esto fue debido a que durante muchos años no se lograron integrar los sistemas de la Cancillería y del sistema bancario mexicano, del Banco de México, principalmente para poder hacer la consulta de la identidad de las personas, por un tema de protección de datos personales, por varios impedimentos jurídicos y tecnológicos, sin embargo, encontramos en el Banco de México apertura para resolverlo", dijo.