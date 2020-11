Partido de Elba Esther suma a Alfredo Adame y a "La Barby" Juárez a sus filas

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los partidos que recientemente concretaron su proceso de registro como tal fue Redes Sociales Progresistas, proyecto encabezado por personas cercanas a la maestra Elba Esther Gordillo, y por ello han recurrido a la búsqueda de figuras mediáticas.

En este caso se trata del controvertido conductor de televisión Alfredo Adame y la boxeadora Mariana "La Barby" Juárez, que se integran al naciente partido en su sede de la Ciudad de México.

El ex talento del programa Hoy reforzará al RSP en la alcaldía Tlalpan, mientras que la pugilista campeona será "Embajadora del Deporte en la capital", reportó Proceso.

Por medio de un comunicado, el Partido Redes Sociales Progresistas informó que "La Barby" coordinará las acciones deportivas del partido en todo rincón de la CDMX, con especial énfasis en las zonas marginadas.

Juárez afirma que trabajará para que las mujeres "tengan más confianza en sí mismas y puedan enfrentar las adversidades de cada día".

Añade que está contenta al aceptar la invitación para "difundir lo que más amo, el deporte".

La gente cree que soy súper fuerte y nunca he pasado por una situación difícil, pero soy una mujer común y corriente que me ha tocado encontrarme con situaciones muy difíciles como mujer y gracias al deporte he salido adelante, he podido darme el lugar como mujer y valorarme", declaró Juárez