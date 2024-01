Chipinque: Padres llevando a sus hijos al parque de NL, pese a cancelación de clases por frío, desatan memes y críticas

NUEVO LEÓN.- Algunos padres de familia en el Área Metropolitana de Monterrey decidieron no enviar a sus hijos a la escuela hoy debido a las bajas temperaturas que azotan la región.

Aunque la Secretaría de Educación del estado informó que las clases no se suspenderían, dejó a consideración de los padres la decisión de llevar o no a sus hijos a los planteles educativos. Muchos optaron por no exponer a los niños al intenso frío.

A pesar de no asistir a la escuela, algunas familias se trasladaron temprano a la meseta de Chipinque con la esperanza de presenciar la caída de aguanieve. Sin embargo, la ilusión quedó solo en eso, ya que el fenómeno no se registró, y lo único que experimentaron fue el intenso frío en la zona.

Los padres y los niños portaban múltiples capas de ropa para resguardarse del frío pero, aún así, temblaban debido a las bajas temperaturas.

¿Cómo se encuentra el clima en NL?

El aire ártico continúa dejando sus efectos en Nuevo León, con temperaturas que se mantendrán bajas en las próximas horas.

La mañana de hoy registró mínimas de 0 y hasta -2 grados en algunas zonas de Monterrey, con informes de aguanieve.

Reportes provenientes de Santiago, Allende y Montemorelos indican la caída de aguanieve debido a las temperaturas bajo cero en esos municipios.

Se desatan memes y críticas en redes sociales

En Twitter, rapidamente se volvió tendencia la palabra ‘Chipinque’, debido a que los usuarios cuestionaron, incluso con memes, la decisión por parte de algunos padres de familia al no llevar a sus hijos a clases por las bajas temperaturas que se registran en la región, pero sí llevarlos al parque.

Papás regios: No mando a la niña a la escuela por el frío



Also papás regios: Pero si vámonos a Chipinque a ver el aguanieve !! @MtyFollow pic.twitter.com/WzFerfyURM— Mr. Sánchez (@sanchezgerardoX) January 16, 2024

Que mal caen que no manden a las criaturas a la escuela y luego andan exponiéndolas en Chipinque �� https://t.co/bhW3wp0Wgi— Olii Herrera (@OliiHerrera) January 16, 2024

Nunca he entendido la razón por la que la gente en Mty no lleva a sus hijos a la escuela cuando hace mucho frío, pero si los llevan a Chipinque porque cae nieve/aguanieve



Cosas muy de regios, la verdad.— ¿Quiénes somos?���� (@fandelolindo) January 16, 2024

Los morrillos que no fueron a la escuela tomándose foto en chipinque o en cualquier lugar donde cayeron tres copitos de nieve. pic.twitter.com/JBHrSfjfCE— JUAN D. GUTIÉRREZ CHAVEZ (@Juan_Gtzz96) January 16, 2024

Payaso Amlo pasará ésto en Dinamarca ???

��������

Nooooo mandan a los hijos a la escuela pero siii los llevan a Chipinque �� pic.twitter.com/O0jiWuisrf— La Lic. Ro ������������������ (@Lic12Rosio) January 16, 2024

��☃️Que COVID-19 ni que nada…



Algunos padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a la escuela debido a las bajas temperaturas que se registran en el Área Metropolitana de #Monterrey, pero se lanzaron a #Chipinque para ver y tocar la caída de aguanieve #NuevoLeón #MTY… pic.twitter.com/YZJsfiNU4v— PERIÓDICO SUPREMO (@Diario_Supremo) January 16, 2024

Los regios: que cancelen las clases y el trabajo por el frío

Also los regios: vamos a chipinque ��— Spooky��Miriam⁷ (@miriam_g99) January 16, 2024

Nadie



Regios en Chipinque en pleno frente frío: pic.twitter.com/con4KqyUlA— Rafael Rivera (@RafaDato2) January 16, 2024

