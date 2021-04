Pareja coloca computadora y ayuda a personas de la tercera edad a registrarse para vacunación

GUADALAJARA.-Una pareja instaló una mesa y colocó una computadora con Internet en Tlalpan, para ayudar a los adultos mayores en su registro para la vacunación.

Erika y su marido han ayudado a una gran cantidad de personas que por no hacer el registro previamente no se podía vacunar, sin embargo, con su apoyo ya son elegibles en el sistema para aplicarles el biológico contra la Covid-19.

Yo vivo aquí a la vuelta y normalmente yo saco copias para mis vecinos, entonces iban y me buscaban y pues mejor vine y me puse aquí desde las 6 de la mañana. Sí hay bastantes personas que no traen su registro y los ayudamos hacerlo aquí. La mayoría no saben qué es lo que les pide y ya uno les orienta", dijo Erika a Milenio.