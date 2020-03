Para proteger a mi hija quisiera ponerla en una burbuja: Brenda

CIUDAD DE MÉXICO.-"Yo creo que perder a una hija sería el dolor más fuerte que una mujer podría experimentar", refiere Brenda al colocar un reloj con GPS en el puño de su hija de 7 años.



Ellas viven en Nicolás Romero, Estado de México, a 40 minutos del sitio donde capturaron a los feminicidas de Fátima, niña de 7 años que fue secuestrada y violada.



Ya vivimos en una paranoia, en una desesperación, en una preocupación constante. Para proteger a mi hija, yo quisiera, de veras, ponerla en una burbuja y que nada le pasara, pero pues eso es imposible", dice la madre.



De acuerdo con datos del SESNSP, el Edomex fue durante 2019 la segunda entidad con más feminicidios en el país, con 125 casos registrados de manera oficial. Sin embargo, organizaciones civiles refieren que la cifra es en realidad mucho mayor.



Ante este panorama, Brenda piensa que no son suficientes todas las medidas que toma para cuidar a su única hija.



La escuela a la que la lleva está a menos de 10 minutos en auto, pero considera que es un riesgo caminar con su pequeña tomada de la mano, porque imagina que cualquiera se la puede arrebatar.



Por ello, un grupo de madres contrató una combi particular para recorrer ese trayecto de no más de seis cuadras, de manera segura.

Además, en el colegio hay un comité de mujeres que tiene asignada la vigilancia desde diversos puntos, a la hora de entrada y salida, y alerta a las otras madres de la presencia de personas ajenas a la comunidad escolar.



Si los padres no pasan a tiempo por sus hijos, por protocolo éstos son llevados al centro de control de la Policía municipal, pues aseguran que es un gran riesgo tener a menor desprotegido en la acera.



Y después de dejar a los menores, las madres regresan caminando juntas para acompañarse y de esa manera, dicen, evitan atracos.



"Trato de estar súper a tiempo, nunca la dejó salir de casa sola. No va a la tienda sola, no sale a jugar sola, ni por las tortillas. Ella a veces me dice déjame ir o veme desde lejos, pero para mí es entrar en pánico", asegura.



Brenda monitorea a su hija, sigue el GPS. El dispositivo colocado en su muñeca tiene una cámara y un micrófono que se encienden en caso de que la niña pida ayuda o sus padres lo consideren necesario.



Asimismo, el celular de Brenda también está acondicionado para que al apretar un botón dos veces, se envíe una señal de alerta a familiares y amigos.



Juntas, madre e hija, han ensayado qué hacer ante una emergencia e incluso tienen una contraseña para detectar cuando una persona dice ser alguien que no es.



"Ser mujer en el Estado de México significa que tengo que ser fuerte, que no puedo andar en la calle como si nada, significa que tengo que estar más alerta de todo lo que pasa (...) en la calle te chiflan, te dicen barbaries porque aunque estés fea, bonita, gorda, flaca como sea, es como si fuéramos sus presas, como si ellos fueran nuestras fieras y quisieran cazar mujeres", opina.