Panista Kenia López Rabadán dice que AMLO no compra vacunas para mujeres

No cuida la vida de las mujeres, no compra vacunas para las mujeres, no envía presupuestos para mujeres. Pero el macho cuida las paredes de su palacio.@lopezobrador_ se irá pero la historia lo recordará como el presidente que levantó un MURO para no ver ni oír a las #Mujeres pic.twitter.com/IyAl2SPwWG