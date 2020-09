Pandemia agrava situación de damnificados del sismo de 2017 en CDMX

CUERNAVACA.— A los damnificados del sismo de 2017 en Morelos los persigue la desgracia. Primero el terremoto de 7.1 grados de intensidad colapsó sus hogares, después fueron defraudados con los recursos del Fonden, los técnicos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) los dejaron a su suerte y sin recursos, y ahora la pandemia detuvo la entrega de dinero para la reconstrucción de las casas.

El último reporte sobre la reconstrucción en Morelos fue entregado en noviembre de 2019 por David Cervantes Peredo, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y refirió que había un retraso en cerca de 8 mil viviendas, 89 inmuebles patrimoniales y 10 planteles educativos, según el plan de reconstrucción tras el sismo de 19 de septiembre.

Hasta esa fecha, el gobierno estatal llevaba un registro de entrega superior a los mil 300 planteles educativos y en viviendas se multiplicó la adjudicación por más del doble en comparación con la administración anterior, al pasar de 232 a 758 casas recibidas por familias.

De acuerdo con el Censo Estatal de Viviendas Afectadas (CEVA), levantado por la administración de Graco Ramírez, se identificaron 23 mil 793 casas afectadas, de las cuales 7 mil 410 presentaron daño total y 16 mil 383 daños parciales.

Sin embargo, en el proceso de depuración y ampliación realizado por el órgano desconcentrado denominado Unidos por Morelos —especialmente sobre aquellas viviendas afectadas que se detectaron posterior al cierre del censo de Fonden—, se actualizó el CEVA y se enlistaron 31 mil 90 inmuebles con daños, de los cuales 15 mil 586 serían atendidos a través del Fonden y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Fundación Carlos Slim entregó 94 hogares; Banorte 15; Proyecto Esperanza tiene 50 en proceso de construcción con un método mixto en el que ellos ponen el material y los damnificados la mano de obra.

También la Fundación Hogares-Infonavit está por iniciar la construcción de 50 viviendas de acuerdo a las necesidades de las familias, mientras que la fundación Échale a tu casa pidió al ayuntamiento la donación de un terreno para construir 90 casas.

Sin embargo, en la revisión de los programas para apoyar a los damnificados se descubrieron irregularidades, según indicó el gobernador Cuauhtémoc Blanco y acusó a su antecesor de desviar los recursos a través del programa Unidos por Morelos.

Defraudados



El sismo del 19 de septiembre tuvo su epicentro en el municipio de Axochiapan y provocó la muerte de 74 personas. De los 10 municipios más afectados resalta Jojutla, donde según datos oficiales, fallecieron 27 habitantes y más de 3 mil casas resultaron con daños.

Una de las colonias con severas afectaciones fue la Emiliano Zapata, donde surgieron denuncias contra técnicos de la Conavi, quienes debían registrar los daños y dar seguimiento a los casos, pero muchos de ellos abandonaron a las familias.

Uno de esos casos fue el de Oralia Vargas Cedillo, habitante de la calle Bugambilias, cuya casa registró pérdida parcial. Su inconformidad, dice, se debe a que su asunto no fue atendido por el técnico indicado o enviaron gente sin experiencia, porque no revisaron bien los daños y traspapelaron sus documentos.

“En marzo de 2019 entregaron los primeros cheques para reconstruir, pero no salí en la lista. Me dirigí a la persona que estaba dando la información y me volvió a tomar los datos y me dijo que enviaría a otro técnico, pero jamás vino esa persona”, cuenta.

Al paso de los meses firmó un cheque por 32 mil pesos, pero sólo recibió 29 mil porque al técnico le tocaron 3 mil pesos por su trabajo. “Eso molesta porque el técnico jamás vino a dirigir la obra, lo hizo otra persona. Nos dieron lo que quisieron y con esos 29 mil pesos no pude terminar, pero estoy endrogada con las ocho trabes que hice”, dice Oralia, cuyos muros de su casa muestran grietas cubiertas con cemento blanco.

Ante la necesidad de reparar su hogar, su esposo cubrió las grietas, pero un albañil le dijo que estaba mal y tiene razón, dice Oralia, porque la casa vibra con el paso de vehículos pesados.

Otros damnificados también hablaron de fraudes cometidos por constructoras con los recursos del Fonden y de ellos tuvieron conocimiento las autoridades municipales de Jojutla.

“Hace un año hubo varias denuncias, ahorita no nos han dado esa información para seguirlos apoyando, pero eso ya no es parte del ayuntamiento, sino del Ministerio Público porque hubo denuncias contra algunas empresas que mal usaron los recursos del Fonden y esto fue durante 2018”, informó Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla.

Pero este municipio enfrenta otra secuela del sismo: su sistema de drenaje está colapsado y a medida que las autoridades cierran una calle con nuevo drenaje, brotan los daños en otros sistemas de aguas negras.

El alcalde reconoce que en 2019, con apoyo federal, se entregaron 750 acciones y en este año sólo se alcanzaron a entregar 408 por el surgimiento de la pandemia que ha retrasado la entrega de la ayuda.