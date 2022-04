Panaut, inconstitucional por razones excepcionales: SCJN

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó con la invalidación del proyecto Panaut, con 9 votos a favor y dos en contra.

El INAH (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales) reconoció la resolución.





El Panaut (Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil) se trató de un proyecto que proponía dar un registro cuyo fin era recaudar información privada y sensible de los usuarios de telefonía e Internet, con el propósito de que pudieran mantener activas sus líneas telefónicas e identificar a los usuarios.

El padrón, al mismo tiempo, obligaba a los usuarios a compartir y permitir el registro de sus datos biométricos (huellas dactilares, rostro, iris de ojos) y otros datos oficiales como el domicilio, su número de celular y la fecha en la que activaron la línea.

En México se encontraban en operación 124 millones de líneas hasta Diciembre del 2021. Esta cantidad hubiese estado obligada, de haberse aprobado, a registrarse en el Panuat.

Fue Norma Lucía Piña Hernández, la ministra de la SCJN, quien propuso invalidar Panaut por medio de La Acción de Inconstitucionalidad 82/2021.

“El Panaut no es una medida legislativa necesaria en una sociedad democrática, pues no mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos y el derecho a la privacidad de las personas, además de no encontrar justificación (…) El Congreso debió llevar a cabo una evaluación de impacto en la protección de datos personales, lo cual no se cumplió y ello coloca a los derechos humanos en una situación de grave riesgo que no debe avalarse”, dijo la ministra Piña.