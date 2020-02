Pagan más de 211 mdp a profesores "fantasma" en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco .-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías por 320.3 millones de pesos en la aplicación que el Gobierno de Jalisco hizo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) en 2018.



De acuerdo con la revisión 981-DS-FG, el ente fiscalizador observó anomalías principalmente en pagos a personal docente que no fue localizado en centros de trabajo de educación básica y normal.



En total se observaron 211.3 millones de pesos en la nómina de profesores "fantasma" y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) no consiguió solventar las observaciones de los recursos federales ejercidos hasta el 31 marzo de 2019, es decir, el último tramo de la administración del ex Secretario Francisco Ayón y el inicio de la gestión del Secretario Juan Carlos Flores Miramontes.



La ASF también señaló inconsistencias por 9.7 millones de pesos en pagos a 55 trabajadores que no acreditaron realizar funciones educativas; 2.4 millones a 84 profesores con licencia sin goce de sueldo, así como 4.7 millones a 434 personas que ya habían sido dadas de baja.

Además se hallaron posibles malos manejos por 88.7 millones de pesos en el arrendamiento de equipo de cómputo, fotocopiado, la implementación de aulas interactivas, asesorías contratadas y la renta de una bodega."El Gobierno del Estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa (...) en específico la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos", concluyó la ASF.A finales del año pasado, miembros de la Sección 16 del SNTE se manifestaron contra la SEJ porque no estaban pagando a tiempo.