Pagaban en PRI de la CDMX 14 mil pesos para dar servicio sexual a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre: Testigos a Carmen Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue destituido en el 2014 de la presidencia del PRI-DF para que lo investigaran por presuntamente integrar una red de prostitución.

El ex diputado federal pertenecía a una corriente del PRI en la capital que se había distinguido por encabezar polémicas.

Este lunes, presuntas víctimas de Gutiérrez de la Torre recordaron con Carmen Aristegui que les ofrecían 14 mil pesos para dar servicio sexual al ex líder priista de la CDMX.

Beatriz contó:

“Llegué a las oficinas del PRI por medio de un anuncio de Aviso Oportuno… estaban solicitando chicas para oficinas gubernamentales.

“Marco, había 2 números telefónicos, me contesta Adriana. me pide desde la llamada un cambio de ropa, vestido, falda y tacones. Me citó en Puente de Alvarado número 75. Era fácil identificar el edificio porque era rojo chillante y había una lona gigante del presidente Enrique Peña Nieto.

“Priscila me dijo que estaban solicitando chicas de amplio criterio, me dijo que tenía que prestarle servicios sexuales al presidente, para que yo pudiera recibir un sueldo de 14 mil pesos mensuales; si no quería prestar esos servicios, la oferta era de 8 mil pesos”.

“Me decían que él no te va a molestar mucho, te va a cuidar… los servicios eran vía oral y vaginal… A mí lo que me movió a hacer esta denuncia es que vi a dos menores de edad en ese lugar… había al menos 10 mujeres en la sala de espera junto conmigo”, recordó.

Retoman investigación contra De la Torre

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, por las acciones que ha realizado en favor de las mujeres, entre ellos, retomar la investigación del expresidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por los delitos de lenocinio y trata de personas.

Felicito a la fiscal de la Ciudad de México por haber abierto o no haber cerrado el caso de una persona con poder político, que presuntamente generó abusos relacionados con su poder", dijo.

Expuso que Godoy Ramos es una histórica feminista, luchadora por los derechos humanos y por ello trabaja con una visión de género.

"Me parece muy bien que estos casos, en los que está trabajando la fiscal día y noche, por acabar con la impunidad en el caso de feminicidios, que se construya una Fiscalía con visión de género. Este fortalecimiento que está haciendo de la Fiscalía de feminicidios, que fue propuesta además por muchos grupos que han luchado por erradicar el feminismo y la violencia contra la mujer", comentó.

La mandataria local destacó que se abrirá el debate, para discutir, sobre todo, qué otras cosas hacen falta en la Ciudad, con respecto al derecho de las mujeres y de la igualdad sustantiva de las mujeres.