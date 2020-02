Padres de niños con cáncer presentan amparo por negligencia de autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.- Un colectivo de padres con niños con cáncer del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) acudieron a la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) para interponer un amparo, debido a la negligencia en la que han incurrido las autoridades sanitarias en la atención de los niños con este padecimiento.



La abogada Andrea Rocha Ramírez, una de las representantes legales del colectivo, detalló que se presentó un amparo indirecto en el juzgado de Distrito Décimo Segundo en materia administrativa, donde se señalan a diversas autoridades como responsables en la omisión de la compra de medicamentos oncológicos.



El amparo lo encabezan cinco de los padres inconformes, pero representan a cuando menos 65 afectados, y señala entre los responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador; al titular de la Secretaría de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer; al director a nivel nacional del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, por la omisión en la compra de medicamentos.



La representante legal de los padres señaló que las autoridades han mentido con respecto a la atención de los niños pues en algunos casos ha sido condicionada a cambio de cuotas y la presentación de documentos, en otros casos se sospecha que los medicamentos que se les aplica a los niños no cumple con el estándar de calidad.



Israel Rivas, padre de un menor con cáncer, aseguró que este procedimiento legal es un derecho que han decidido ejercer al ver a los titulares de las dependencias simular que se atiende a sus hijos.

“Primero quiero decir que bienvenida la ayuda y a todos los familiares de personas enfermas que se quieran sumar, los recibimos. Nos han hecho creer a los mexicanos las autoridades de todos los partidos políticos que no tenemos derecho a inconformarnos, nos tildan de revoltosos o piensan que nos pueden regañar, y regañe quien nos regañe, lo único que hacemos es ejercer nuestro derecho a recibir atención médica a lo más valioso que un ser un humano puede tener que son nuestros hijos”, refirió el señor Rivas.

Agregó que, “No nos están haciendo un favor, los medicamentos los pagamos con nuestros impuestos: No estamos pidiendo limosna, a veces la autoridades son prepotentes. Exigir nuestros derechos no es algo malo, es de ciudadanos responsables exigir nuestros derechos”.



Los padres aseguran que esta medida surge a raíz de la incredulidad que las autoridades sanitarias les inspiran. “Los tratamientos de nuestros hijos se han demorado y el gobierno lo niega y estamos cansados de eso”, dijo la madre de un pequeño de seis años.



“Nuestro hijos son muy pequeños, requieren de sus medicamentos puntualmente, no a la semana o cuando el medicamento esté disponible, no se vale jugar con la salud de nuestros hijos, vemos que las autoridades no son sensibles con nuestro sufrimiento”, asegura el padre de una menor de cinco años.



Los inconformes señalan que no han recibido apoyo gubernamental o de organizaciones civiles, el soporte para mantenerse en su lucha proviene en su mayoría de recursos que obtienen de amigos y familiares.

La ruta jurídica que seguirá este amparo la reservaron los abogados, pues indican podría interferir en el proceso. Sin embargo, la representante compartió que llevará tiempo pues se presentarán las pruebas y esperarán la audiencia para su desahogo.



Además de la presentación del amparo, 25 de los padres, entre ellos algunos procedentes de los estados de Veracruz y Michoacán, tienen programada una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, la cual partirá del Monumento de la Revolución hacía el edificio sede de la dependencia en la calle de Bucareli a partir de las 17:00 horas y convocan a otros afectados a sumarse al contingente.