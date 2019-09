Padres de niño atropellado en Mazatlán, sin dinero para su sepultura

MAZATLÁN, Sinaloa.- El pasado martes perdió la vida Arturo, de ocho años, cuando fue atropellado por un camión de volteo en Mazatlán, y sus padres no cuentan con los recursos para su sepultura.

La familia también ha mostrado su indignación ya que 36 horas después de haber arrollado a su hijo, el conductor del camión será puesto en libertad.

La madre de Arturo, Felícitas Rentería, dice que están juntando dinero para pagar el funeral del niño, pero que al no contar con trabajo, les parece difícil.

Indica que la aseguradora no se ha hecho totalmente responsable de correr con los gastos funerarios por este incidente.

Rentería, junto con sus cinco hijos y su esposo, huyeron de su hogar en la zona serrana de Concordia debido a la violencia, y se le ha hecho difícil vivir al pagar renta sin contar con un empleo o el apoyo de alguien.

“El gobierno quedó en ayudarnos, y nada, sólo recibimos una despensa y fue todo, ya se olvidaron de nosotros”.

Con dolor recuerda a Arturo como un niño inquieto, pero bien portado.

“Ya perdí mi casa, mi vida mi tranquilidad, y ahora la vida me quita a mi hijo. Ya no sé ni qué pensar, no sé ni qué hacer” lamentó la madre del menor.



Con información de Debate