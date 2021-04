Padres de los 43 de Ayotzinapa anuncian búsqueda entre el 19 y el 23 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.- Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron este lunes que, ante la falta de avances en la investigación sobre el paradero de sus hijos, cumplirán una jornada de búsqueda del 19 al 23 mayo en el estado mexicano de Guerrero.

Además, indicaron que el 26 de mayo, cuando se cumplan 80 meses de la desaparición de los jóvenes, saldrán a manifestarse en las calles de Iguala, en el citado estado, y en la Ciudad de México llevarán a cabo una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

La voluntad política del actual Gobierno mexicano es clara, pero eso no alcanza. Desde marzo a la fecha estamos en la misma situación y la investigación y la búsqueda no presentan avances y no tenemos resultados", dijo el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, en un mitin este lunes en el centro de la capital mexicana.