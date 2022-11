Padres de Debanhi denuncian formalmente a Platanito ante Conapred con varias peticiones

MONTERREY, Nuevo León.- Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la joven estudiante Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, presentaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una queja formal en contra Sergio Verduzco, conocido por su nombre artístico “Platanito”.

La denuncia se debe a las burlas del comediante contra su hija, para que lo obligue a ofrecer una disculpa pública y a comprometerse no volver a incurrir en ese tipo de actitudes.

Mediante un video, los padres de Debanhi informaron que el jueves entregaron la queja y en tres o cuatro días la van a ratificar para que se le dé seguimiento.

Peticiones de los padres de Debanhi hacia Platanito

Una de las peticiones presentadas es que Platanito ofrezca disculpas públicas, honestas y sinceras, si así lo resuelve el Conapred o considera que es suficiente con el mensaje que Platanito dio a través de un video, después de hacer un chiste sobre Debanhi, pues a consideración de Mario Salazar más que una disculpa se trató de una estrategia publicitaria por parte del humorista Sergio Verduzco que personifica al payaso mencionado.

Vamos a determinar con base al Conapred cómo serían esas disculpas, y que nosotros podamos realizar una réplica de acuerdo a los lineamientos del organismo” creado para prevenir la discriminación.

Denuncian a Platanito ante Conapred con peticiones

Otro de los puntos que plantearon en el escrito de queja es que el humorista y su equipo tomen talleres o cursos en los que se promueva el derecho a la no discriminación, perspectiva de género y derechos humanos, para que no vuelvan a suceder este tipo de actitudes que re victimizan y discriminan a las personas que sufren alguna situación de violencia.

También hicimos alusión a la difusión de las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres en las presentaciones que realice, sabemos que estamos en un mes muy dificil, que este 25 de noviembre es el día de la no violencia contra la mujer y sabemos que no se justifica con nada, cuando una mujer es violentada físicamente o en redes sociales”, señalaron Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

Piden a Conapred monitorear a Platanito

Comentaron que también pidieron al Conapred que realice un monitoreo de las presentaciones de Platanito, para que no vuelva a incurrir en estas prácticas, ya antes hizo hizo chistes que revictimizaron a los niños de la Guardería ABC y sobre la niña Paulette, ahora con Debanhi, “y no queremos que vuelva a pasar, ni que otro personaje haga este tipo de actuaciones para lucrar con alguien que esté o haya pasado por este tipo de situaciones”, comentaron.

Yo lo único que quiero es que no vuelvan a jugar contra ninguna mujer y ninguna persona, porque nosotros vamos a darle hasta donde tope; hemos sido muy cuidadosos con nuestro litigio, estamos en la antesala con la FGR porque ya hicimos todos los protocolos correspondientes, no hemos brincado ninguno, y hemos sido muy respetuosos”, dijo Don Mario.

Estamos en un litigio con mucho dolor en el corazón, no hemos tenido duelo y en ese sentido levantamos la voz contra la violencia contra las mujeres y también en nuestro escrito pedimos una amonestación pública para Platanito, que Conapred, decida y que le haga una llamada de atención para sentar este precedente que estamos exigiendo pacíficamente como familia, señaló el señor Escobar.

Finalmente, doña Dolores recalcó que si se da la amonestación a Platanito se le debe recalcar que no debe jugar con el dolor ajeno y aclaró que como padres de Debanhi no están pidiendo que lo castiguen con cárcel y menos exigiendo dinero, sino simplemente que no vuelva a incurrir en este tipo de actitudes que revictimizan a las mujeres.