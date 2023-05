Padre salva a su hija con una clave que sólo conocían ellos y descubren red de tráfico de personas en Tlaxcala

CIUDAD DE MÉXICO.- La escena la registraron vecinos del barrio San Bartolomé, quienes con las cámaras de sus teléfonos celulares filmaron la discusión, en plena vía pública, de una supuesta pareja, Ximena N, de 17 años, y Alejandro N, de 32 años, y los videos se subieron a las redes sociales donde se hizo viral.

Sin embargo, detrás de esas imágenes había una historia oscura, la violencia contra la mujer menor de edad podría estar relacionada con una red de trata de personas que recluta, retiene, traslada, entrega y explota sexualmente a jóvenes, advirtió el padre de la víctima, Rafael N quien, gracias a esas imágenes, pudo rescatar a su hija quien se encontraba desaparecida desde varias semanas antes.

Después de que salió de su domicilio particular, en San Pedro Atamatla, Zacatlán, sin avisar a sus familiares a dónde iba, por lo que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, inició la carpeta de investigación.

Esa condición se cumplió el pasado primero de mayo, después de que ella ya llevaba 11 días reportada como desaparecida y las investigaciones que realizaron las fiscalías de Puebla y Tlaxcala, la ubicaban en un domicilio de San Pablo del Monte, en la zona colindante de ambas entidades.

Ella se comunicó vía telefónica con su madre, y para asegurarse de que no se trataba de algún extorsionador, su padre le solicitó la clave de seguridad: “Papi nepi miau”, a la que él respondió “miau”.

“Esa clave me dio la certeza de que sí era mi hija porque este sujeto no le permitía hablar, la tenía amenazada con una pistola, pero él nunca entendió la clave. Y me dijo ‘papi nepi miau’, y yo le contesté la clave para que supiera que se la estaba dando a su papá”, relató a medios locales de Puebla.