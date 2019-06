Padre recupera a sus hijos tras maltratos de su madre a petición del amante

ECATEPEC, Estado de México.- El padre de tres niños de 9, 7 y 1 año de edad, quien denunció en redes sociales los presuntos maltratos que sufrían de parte de la madre y de la actual pareja de ella, descubrió en un teléfono celular los abusos que padecía su hija más pequeña.

“A mis hijos yo les compré unos teléfonos y esta persona (la pareja de su ex esposa) metió su cuenta en el teléfono de mi hija y es así como me entero de que tenía una nube y se descargaron los videos ahí y es como realmente me doy cuenta que estaba siendo torturada por estas dos personas”, denunció Mauricio, el padre de los tres menores de edad.

Al darse cuenta de las lesiones que tenía en su cuerpo la pequeña Melissa de 1 año, Mauricio le preguntó a Marisol, la madre de sus hijos qué le había ocurrido y ella le contestó que sus hermanos le habían causado el daño.

“Yo no me había dado cuenta, yo me daba cuenta que la niña tenía moretones, pero la niña me mencionaba que los moretones se los hacia mi hijo, otras cosas que se le caía mi hija y que le mordían las ratas los piecitos.

“Yo le pregunté a mi hijo ‘¿por qué nunca me dijiste eso?’ Él me comentó que esta persona (la pareja de su madre) los amenazaba”, dijo Mauricio.

Óscar, el hombre que presuntamente participaría también en el maltrato de la infante, asustaba a Guillermo, el mayor de los tres hermanos de enviarlo a un convento con monjas, si le contaba a su padre lo que ocurría.

El 17 de mayo Marisol, la madre de los menores huyó con sus tres hijos, después de que se dio cuenta que Mauricio se había enterado de lo que sucedía con la pequeña Melissa.

Fue cuando el padre de los tres difundió en redes sociales las imágenes de lo que supuestamente le hacían Marisol y Óscar a Melissa, a quien le pellizcaban las mejillas, además de golpearla en otras partes del cuerpo, entre otros maltratos.

También hizo públicas las conversaciones que sostenían Marisol y Óscar en Whatsapp en las que comentaban las agresiones que le propinaban a la niña.

Ayer en Tizayuca, Hidalgo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestaron a Marisol en casa de uno de sus familiares y será enviada al penal de Chiconautla en Ecatepec acusada por el delito de lesiones.

Los tres niños ya se encuentran con su padre. Óscar, la pareja sentimental de Marisol, se encuentra prófugo de la justicia.

“En estos momentos estoy feliz, principalmente, porque mis hijos están aquí conmigo. A mí lo que me preocupaba era la seguridad de mis hijos y aquí está mi hija Yamile, están mis dos hijos ahí con mis padres”, dijo Mauricio.